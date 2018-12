Landsberg am Lech (ots) -Am 8. Dezember 2018 wurde im Rahmen der ZDF TV-Spendengala "EinHerz für Kinder" bereits zum zweiten Mal über das internationaleHilfswerk Mercy Ships berichtet, das mit der Africa Mercy dasweltgrößte private Hospitalschiff betreibt und in Afrika kostenloseOperationen und medizinische Behandlungen anbietet. Das erste Mal warMercy Ships 2009 bei "Ein Herz für Kinder". In einem bewegendenEinspielfilm wurden zwei kleine Patienten und ihre Behandlunggezeigt. Dadurch wurde Mercy Ships erneut große Aufmerksamkeitzuteil.Die Dreharbeiten zu dem Einspielfilm fanden im November auf derAfrica Mercy statt, die aktuell in Conakry, der Hauptstadt deswestafrikanischen Staates Guinea, im Hafen liegt. Porträtiert wurdendie kleinen Patienten Tene und Yero. Tene hatte an einemAmniotischen-Band-Syndrom gelitten, Yero an einerLippen-Kieferspalte. Das Amniotische-Band-Syndrom hatte bei derdreijährigen Tene zu einem extrem angeschwollenen linken Fuß geführt.Beide Kinder konnten erfolgreich operiert werden und befinden sichzurzeit in der Genesung beziehungsweise in Reha-Behandlungen.Ebenfalls im Filmbeitrag zu sehen waren Stefanie Neeb, Leiterin derPhysiotherapie auf der Africa Mercy und Dr. Dr. Lür Köper, Mund-,Kiefer- und Gesichtschirurg aus Bremen und Vorstandsmitglied vonMercy Ships Deutschland e.V. Dr. Köper war zusammen mit UdoKronester, Geschäftsführer von Mercy Ships Deutschland e.V., bei derTV-Gala anwesend und wurde von Moderator Johannes B. Kerner nach demEinspielfilm kurz interviewt.Udo Kronester ist über die erneute Teilnahme von Mercy Ships ander ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" begeistert: "Ich freue michsehr darüber, dass wir als Hilfsorganisation nach neun Jahren wiederfür einen Beitrag in der Sendung ausgewählt worden sind. Dadurcherhält unsere Arbeit erneut große Aufmerksamkeit und Anerkennung. Dasist eine überaus wertvolle Hilfe, damit wir den Ärmsten der Armen inAfrika chirurgische und medizinische Behandlungen anbieten können, zudenen sie sonst keinen Zugang hätten. Dafür danken wir sowohl demVerein BILD hilft e.V. - "Ein Herz für Kinder" wie auch allen MercyShips Spendern im Namen unserer Patienten ganz herzlich."Die deutsche Schauspielerin Wolke Hegenbarth war in der Galaebenfalls anwesend und nahm Telefonanrufe während der Sendungentgegen. Sie ist, ebenso wie die gleichfalls anwesendeSchauspielerin Ceryl Shepard, ehrenamtlich auf der Africa Mercy imEinsatz gewesen und kann aus eigener Erfahrung und Überzeugung sagen:"In dem Moment, in dem ein Kind nach einer Operation dich anstrahltund du ohne Worte verstehst, dass es dankbar ist, weil es gesund ist,weißt du, dass die Hilfe angekommen ist. Hand auf's Herz - da bin ichdabei."Weiterführende Links:Informationen über Mercy Ships: www.mercyships.deEinspielfilm Mercy Ships aus der ZDF-Spendengala "Ein Herz fürKinder": http://ots.de/aAfpv8Über Mercy ShipsDie internationale christliche Hilfsorganisation Mercy Ships wurde1978 von Don & Deyon Stephens gegründet. Ihre Zentrale befindet sichin den USA, Texas, und in der Schweiz. Außerdem verfügt sie über 16Länderbüros. Seit ihrer Gründung betreibt Mercy ShipsHospitalschiffe, um den Ärmsten der Armen in Entwicklungsländernkostenlose medizinische und chirurgische Behandlungen anzubieten.Aktuell betreibt sie mit der Africa Mercy das größte privateHospitalschiff der Welt. Es ist jeweils für zehn Monate in einemafrikanischen Küstenstaat südlich der Sahara im Einsatz und bietetkostenlose medizinische und spezialchirurgische Behandlungen an.Aufgrund mangelnder, unerschwinglicher oder fehlender medizinischerVersorgung leiden viele Menschen unter Krankheitsbildern, die inentwickelten Ländern in diesem Schweregrad unbekannt gewordensind.Mercy Ships operiert zum Beispiel Lippen-Kiefer-Gaumenspalten,entfernt große Tumore, begradigt krumm gewachsene Beine oderbeseitigt Grauen Star. Seit Gründung der Hilfsorganisation wurdenHunderttausende chirurgisch, medizinisch und zahnmedizinisch inEntwicklungsländern behandelt. Außerdem geht Mercy Ships nachhaltigvor: Vor Ort wird zum Beispiel medizinisches Fachpersonalweitergebildet, Klinikbereiche ausgestattet und renoviert oderLandwirte in verbesserten Anbaumethoden unterrichtet, um dieErnährung und somit die Gesundheit der Bevölkerung dauerhaft zuverbessern. Fast die gesamte Mannschaft des Schiffes, vom Chirurgenbis zum Mitarbeiter an Deck, arbeitet ehrenamtlich und trägt alleKosten des Aufenthaltes selbst. Durchgehend befinden sich währendeines Einsatzes über 400 Crewmitglieder aus verschiedenen Nationen anBord. Von August 2018 bis Juni 2019 liegt die Africa Mercy inConakry, Guinea, im Hafen. Nach einem zweimonatigen Aufenthalt imTrockendock auf Gran Canaria wird sie von August 2019 bis Juni 2020im Senegal im Einsatz sein.Die Arbeit von Mercy Ships finanziert sich ausschließlich durchSpenden. Wir freuen uns über jede Unterstützung:
Spendenmöglichkeit online: www.mercyships.de/spende
Bankverbindung für Spenden:
Mercy Ships Deutschland e.V.
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren
IBAN: DE58 7345 0000 0000 5244 47
BIC: BYLA DE M1 KFB
Mercy Ships Deutschland e.V. verfügt über das
Spendenprüfzertifikat der Deutschen Evangelischen Allianz, das uns
einen sorgsamen Umgang mit Spendengeldern bescheinigt.