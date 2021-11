Mercury Systems-Aktie: Erwirbt Atlanta Micro für eine ungenannte Summe!

Überblick

Mercury Systems Inc. (NASDAQ:MRCY) hat Atlanta Micro, Inc. übernommen, einen Entwickler und Hersteller von RF-Modulen und Komponenten. Die finanziellen Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Mercury Systems erklärte, dass die Übernahme das Portfolio an HF- und Mikrowellenkomponenten erweitert, die Marktdurchdringung in den Kernmärkten EW, Radar und Waffen vertieft und die Position des Unternehmens in der Mikroelektronik stärkt.