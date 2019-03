Mercury General: Was könnte jetzt noch passieren?

Für die Aktie Mercury General stehen per 17.03.2019, 15:09 Uhr 50,65 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Mercury General zählt zum Segment "Schaden- und Unfallversicherung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Mercury General einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Mercury General jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Mercury General beläuft sich mittlerweile auf 51,56 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 50,69 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,69 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 52,23 USD. Somit ist die Aktie mit -2,95 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,9 Prozent liegt Mercury General 1,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Versicherung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,04. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Mercury General-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mercury General vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 69 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (50,69 USD) ausgehend um 36,12 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Mercury General von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.