Mercks Bereiche in Massachusetts vom Boston Business Journal als 'Best Places to Work' benannt

- Geschäftsbereiche Life Science, Healthcare und PerformanceMaterials auf der prestigereichen Liste der Top-Arbeitgeber inMassachusetts 2019 verzeichnetDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2504131-2&h=2889765144&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2504131-2%26h%3D2434147526%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.merckgroup.com%252F%26a%3DMerck&a=Merck),führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat heutebekannt gegeben, dass seine Geschäftsbereiche mit Sitz inMassachusetts in der jährlichen Liste der besten Arbeitgeber "BestPlaces to Work" des Boston Business Journal benannt wurden. Merckwurde auf Grundlage der Antworten von Mitarbeitern in einer Umfrageausgewählt."Dies ist eine Anerkennung unseres Engagements für den Bau einerKultur, in der unsere Talente sich entfalten und Mitarbeitererfüllende Berufslaufbahnen durchlaufen können - speziell in Boston,einem der weltweiten Zentren für Biotechnologie mit dem höchstenWettbewerb", sagte Chris Ross, Sprecher für die Geschäftsbereiche vonMerck mit Sitz in den USA. "Wir werden weiterhin konzentriert daranarbeiten, die besten Talente anzuziehen, Frauen einen Weg inFührungspositionen zu bahnen und die Region Boston als guten Platzfür Leben und Arbeit zu erhalten."Dies ist das 17. Jahr, in dem das Boston Business Journal seineListe der "Best Places to Work" herausgibt und das erste Mal, dassMerck mit allen drei seiner Bereiche mit Sitz in Massachusettsgewann. Das Unternehmen war in der Kategorie der sehr großenUnternehmen vertreten und eines von nur neun Unternehmen dieserKlasse, die benannt wurden. Best Places to Work ehrt die führendenArbeitgeber der Region, die sich mehr als gewöhnlich bemühen, einesinnvolle und angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen. Grundlage sindinterne Mitarbeiterumfragen.Die Unternehmen von Best Places to Work dieses Jahres wurden infünf Kategorien aufgeteilt: Sehr klein (20 bis 49 Mitarbeiter), Klein(50 bis 99 Mitarbeiter), Mittel (100 bis 249 Mitarbeiter), Groß (250bis 999 Mitarbeiter) und Sehr groß (1.000 Mitarbeiter und mehr).Merck beschäftigt in Massachusetts ca. 2.900 Mitarbeiter.Die Umfragen im Rahmen von Best Places to Work des Boston BusinessJournal und die nachfolgende Einstufung der Ergebnisse erfolgten inZusammenarbeit mit Quantum Workplace (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2504131-2&h=3211670619&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2504131-2%26h%3D1688021849%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quantumworkplace.com%252Fbest-places-to-work%26a%3DQuantum%2BWorkplace&a=Quantum+Workplace).Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation auf der Website von Merck auch per E-Mail versendet.Unter www.merckgroup.com/subscribe können Sie sich onlineregistrieren, die getroffene Auswahl ändern oder den Dienst kündigen.Informationen zu MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenund in den Bereichen Healthcare, Life Science und PerformanceMaterials tätig. Ca. 52.000 Mitarbeiter engagieren sich dafür, dastägliche Leben von Millionen Menschen durch mehr Lebensqualität undnachhaltigere Lebensweise zu verbessern. Vom Fortschritt in derGenbearbeitung über die Erforschung einzigartiger Möglichkeiten zurBehandlung der gefährlichsten Krankheiten bis hin zu smarten Gerätenist Merck in zahlreichen Feldern tätig. 2018 erwirtschaftete Merck in66 Ländern einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro.Wissenschaftliche Forschung und verantwortliches Unternehmertumsind Schlüssel für den technischen und wissenschaftlichen Fortschrittvon Merck. So hat Merck seit seiner Gründung im Jahr 1668 Erfolggehabt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin derbörsennotierten Gesellschaft. Merck besitzt die globalen Rechte amNamen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada.Dort sind die Bereiche als EMD Serono im Gesundheitswesen,MilliporeSigma in den Biowissenschaften und als EMD PerformanceMaterials tätig.