Merck will Genomeditierung zur Untersuchung von Darmbakterien zugunsten unterernährter Kinder einsetzen

- Kooperation mit Washington University bei Darmbakterienforschungkönnte zu Diagnostika sowie Behandlung unterernährter Kinder führen- Untersuchung erfolgt unter Einsatz der Technologie zurGenomeditierung von MerckDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2133836-2&h=511969363&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde&a=Merck), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen und Wegbereiter auf dem Gebiet derGenomeditierung, hat heute eine Kooperation mit der WashingtonUniversity in St. Louis, Missouri, USA, bekannt gegeben. Ziel derZusammenarbeit ist die Optimierung von Nahrungsergänzungsmitteln zurWiederherstellung einer gesunden Darmflora (Mikrobiom).Im Rahmen der auf zwei Jahre ausgelegten Kooperation kommt dieCRISPR-Technologie zur Genomeditierung von Merck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2133836-2&h=3816127301&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde%2Fexpertise%2Fpharmaceutical-research%2Fcrispr.html&a=CRISPR-Technologie+zur+Genomeditierung+von+Merck) in Forschungsarbeitenvon Dr. Jeffrey Gordon an der Washington University School ofMedicine zum Einsatz. Ziel der Forschung ist es, die Unterschiedezwischen Darmbakteriengemeinschaften bei gesunden und unterernährtenKindern zu ermitteln und herauszufinden, welche Merkmale gesunderDarmbakterien für ein normales Wachstum entscheidend sind. Daraufaufbauend können Ansätze für die Wiederherstellung eines normalenMikrobioms mittels Nahrungsergänzung entwickelt und optimiert werden,da Ernährungsmaßnahmen selbst das Problem bisher nicht lösen konnten."Die Entwicklung der Darmflora ist bei stark unterernährtenKindern gestört, so dass bei ihnen im Vergleich zu gesunden Kindernunreife Bakteriengemeinschaften vorhanden sind", sagte Udit Batra,Member of the Merck Executive Board and CEO, Life Science. "UnsereZusammenarbeit mit dem führenden Experten auf dem Gebiet derErforschung des menschlichen Mikrobioms, Dr. Jeffrey Gordon, wirdsich darauf konzentrieren, wie das Mikrobiom bei unterernährtenKindern repariert und eine normale Darmflora wiederhergestellt werdenkann. Wir werden auch weiterhin Kooperationen mit wissenschaftlichenFachkreisen auf der ganzen Welt eingehen, bei denen unseregrundlegende Technologie zur Genomeditierung zum Einsatz kommt, um zuerforschen, wie spannende Behandlungen für zahlreiche Erkrankungenentwickelt werden können."CRISPR-basierte Genscheren haben neue Möglichkeiten in der Medizinund Biotechnologie eröffnet. Ähnlich wie einTextverarbeitungsprogramm, das Wörter oder Buchstaben findet, löschtund ersetzt, suchen die CRISPR-RNA-Proteinkomplexe nach bestimmtenDNA-Sequenzen in einer Zelle, schneiden diese heraus und ermöglichenes der Zelle, neue DNA-Informationen einzufügen. Im Rahmen dieserKooperation werden Merck und Dr. Gordons Gruppe die CRISPR-basiertenGenscheren des Unternehmens einsetzen, um die DNA-Sequenz vonMikroben zu modifizieren, die aus menschlichen Darm-Mikrobiom-Probenkultiviert wurden. Die Ergebnisse werden den Forschern helfen,wichtige neue Erkenntnisse über die Funktionen und denNährstoffbedarf der Bakterien zu erhalten."Unser gemeinsames Ziel ist es, die Technologie zurGenomeditierung anzuwenden, um die Mechanismen noch besser zuverstehen, durch die nützliche Darmbakterien ein gesundes Wachstumbei Kindern fördern", sagte Dr. Jeffrey Gordon, Direktor des EdisonFamily Center for Genome Sciences and Systems Biology an derWashington University. "Durch den Einsatz dieser Technologie inKombination mit unseren präklinischen Modellen können wirentschlüsseln, wie sich Darmbakterien im sich entwickelnden Darmetablieren, welche Nährstoffe notwendig sind, um diese Mikroben zuerhalten und wie Darmbakteriengemeinschaften das Muskel- undKnochenwachstum, die Reifung unseres Immunsystems und einen gesundenStoffwechsel beeinflussen."Das gesunde Wachstum von Säuglingen und Kindern hängt von derEntwicklung einer gesunden Bakteriengemeinschaft im Darm ab. DieErgebnisse dieser Zusammenarbeit sollen unsere laufenden Bemühungendahingehend unterstützen, neue, sichere und kulturell annehmbare Wegezu finden, um die sich entwickelnden Darmbakteriengemeinschaften beiunterernährten oder von Unterernährung bedrohten Kindern zureparieren. Diese Erkenntnisse werden die Entwicklung neuartiger ausnatürlich vorkommenden Inhaltsstoffen bestehenden Lebensmittel füreine gesunde Darmflora erleichtern, die zudem die Anzahl sowie dienützlichen Funktionen natürlich vorkommender Bakterienstämme in denunreifen Darmbakteriengemeinschaften dieser Kinder erhöhen", fügteDr. Gordon hinzu.Merck ist seit 13 Jahren im Bereich der Genomeditierung tätig undbot als erstes Unternehmen weltweit maßgeschneiderte Biomoleküle fürdie Genomeditierung an (TargeTronTM(TM) RNA-geführteGruppe-II-Introns und CompoZr(TM) Zinkfingernukleasen), wodurch dieVerbreitung dieser Verfahren in der globalen Forschungsgemeinschaftvorangetrieben wurde. Merck stellte zudem als erstes Unternehmensogenannte Arrayed-CRISPR-Bibliotheken her, die das gesamtemenschliche Genom abdecken. Mit ihnen können Forscher diezugrundeliegenden Krankheitsursachen genauer untersuchen und dieEntwicklung von Therapien beschleunigen.Als Unternehmen, das sich in hohem Maße für Innovationen imBereich der Genomeditierung einsetzt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2133836-2&h=559767579&u=http%3A%2F%2Flink.videoplatform.limelight.com%2Fmedia%2F%3FmediaId%3D31c7cd5bccc44477b52c7450743d8c63%26width%3D1024%26height%3D576%26playerForm%3DPlayer%26embedMode%3Dhtml%26htmlPlayerFilename%3Dlimelightjs-player.js&a=Als+Unternehmen%2C+das+sich+in+hohem+Ma%C3%9Fe+f%C3%BCr+Innovationen+im+Bereich+der+Genomeditierung+einsetzt), erkennt Merck, dass die Genomeditierung zu wichtigenFortschritten in der biologischen Forschung und Medizin geführt hat.Gleichzeitig hat das wachsende Potenzial von Technologien für dieGenomeditierung zu wissenschaftlichen, rechtlichen undgesellschaftlichen Bedenken geführt. Sowohl als Nutzer als auchAnbieter von Technologie zur Genomeditierung unterstützt Merck dieForschung zur Genomeditierung unter sorgsamer Berücksichtigung vonethischen und gesetzlichen Standards. Merck hat mit dem MBAP einbioethisches Beratungsgremium (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2133836-2&h=3805816548&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde%2Fcompany%2Fresponsibility%2Fregulations-and-guidelines.html&a=bioethisches+Beratungsgremium) eingerichtet, um für Forschung, an der seineGeschäfte beteiligt sind, Orientierungshilfe zu geben. Das Unternehmen hat zudem unter Berücksichtigung wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Fragestellungen eine klare operative Position definiert, ohne dabei vielversprechende Therapieansätze für den Einsatz in der Forschung und Anwendung zu blockieren.

Über Merck
Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.
Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.