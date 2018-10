Merck verkauft Amnis® Flow Cytometry und Guava® Technologies an Luminex Corporation

- Alle zugehörigen Reagenzien dieser Marken werden von Luminexübernommen- Strategische Vereinbarung ermöglicht es Luminex, die Präsenz imMulti-Milliarden-Dollar-Markt für Durchflusszytometrie zu erhöhen- Transaktion voraussichtlich Ende 2018 abgeschlossenDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2271790-1&h=1075959485&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde&a=Merck), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen, gab heute die Unterzeichnung einerVereinbarung zum Verkauf seiner Flow Cytometry-Einheit an LuminexCorporation für 62,5 Mio. EUR bekannt.1 Der Abschluss der Transaktionwird bis Ende 2018 erwartet und unterliegt den üblichen Bedingungen.Nach Abschluss der Transaktion wird Luminex dieDurchflusszytometrie-Plattformen Amnis® und Guava® und diezugehörigen Reagenzien unter diesen Marken besitzen. Dazu gehört einPortfolio führender Technologien, die den Forschungsraum bedienen.Merck managt sein gesamtes Portfolio aktiv, in dem das Unternehmenauf Innovationen setzt und jeweils die beste Lösung für diese ausSicht der Kunden sucht."Dies ist eine sehr gute Gelegenheit für uns und unseren Partnerund ich möchte mich ganz herzlich bei unseren engagiertenMitarbeitern bedanken," sagte Udit Batra, Mitglied derGeschäftsleitung von Merck und CEO, Life Science. "Luminex ist einlangjähriger und vertrauenswürdiger Partner, der eine breite Palettevon Lösungen für die klinische Diagnostik, pharmazeutischeWirkstoffforschung und biomedizinische Forschung bereitgestellt hat.Luminex teilt unsere Überzeugung, die schwierigsten Probleme in denBiowissenschaften zu lösen. Dies wird ein großartiges neues Zuhausefür das Team sein, um auf ihr Fachwissen aufzubauen und mehr Lösungenfür eine breitere Basis einzuführen. Gleichzeitig erhalten unserebestehenden Kunden Zugang zum angesehenen Produktportfolio vonLuminex."Mit der Übernahme erweitert Luminex sein bestehendes Angebot anströmungsbasierten Erkennungssystemen, das sich auf seinexMAP®-Multiplextechnologie mit mehr als 15.000 weltweit verkauftenxMAP®-Systemen konzentriert. Beispielsweise hat dasMarkstrom-Durchflusszytometer ImageStream®X Mark II von Merck eineextrem hohe Empfindlichkeit und wird zur Erkennung undCharakterisierung kleiner Partikel eingesetzt."Als Innovatoren in strömungsbasierten Technologien freuen wiruns, die Durchflusszytometrie-Anlagen unseres langjährigen PartnersMerck zu erwerben und damit unser Portfolio an Detektionssystemen fürForscher zu erweitern, die an zellulären Analysen interessiert sind",sagte Homi Shamir, Präsident und CEO von Luminex. "Wir freuen unsdarauf, das talentierte Merck-Team in der Luminex-Familie willkommenzu heißen."Über Luminex CorporationBei Luminex besteht unsere Aufgabe darin, Labore zu befähigen,zuverlässige, zeitnahe und umsetzbare Antworten zu erhalten, dieletztlich die Gesundheit verbessern. Wir bieten eine breite Palettevon Lösungen an, die in verschiedenen Märkten anwendbar sind,einschließlich klinischer Diagnostik, pharmazeutischerWirkstoffforschung, biomedizinischer Forschung, genomischer undproteomischer Forschung, Biowaffenforschung undLebensmittelsicherheit. Wir beschleunigen zuverlässige Antworten,vereinfachen die Komplexität und liefern Sicherheit mit einernahtlosen Erfahrung. Um mehr über Luminex zu erfahren, besuchen Sie uns bitte unter www.luminexcorp.com. Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merck.de/newsabo, um sich online zu registrieren, diegetroffene Auswahl zu ändern oder den Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck besitzt dieglobalen Rechte am Namen und der Marke Merck. 