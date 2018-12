Merck und genOway schließen strategische Allianz zur Entwicklung von Nagetiermodellen unter Einsatz von CRISPR/Cas9

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

- genOway erwirbt Exklusivrechte an grundlegendenGenomeditierungs-Patenten von Merck für die Erzeugung und den Verkaufvon Nagetiermodellen- Entwicklung neuer Technologien und Lösungen mithilfe vonCRISPR/Cas9 soll Bereitstellung besserer Arzneimittel für PatientenbeschleunigenDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2321914-1&h=2449338475&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde&a=Merck), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen und Wegbereiter auf dem Gebiet derGenomeditierung, hat heute eine strategische Allianz mit demfranzösischen Biotechnologieunternehmen genOway (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2321914-1&h=217730351&u=http%3A%2F%2Fwww.genoway.com%2F&a=genOway) auf dem Markt für CRISPR/Cas9-basierte Nagetiermodellebekannt gegeben."Wir wollen unsere patentierte CRISPR-Technologie weitreichend fürForschung und Entwicklung weltweit verfügbar machen," sagte UditBatra, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO Life Science."Gemeinsam mit genOway werden wir der Pharma- und Biotech-Branchesowie akademischen Labors die besten Versuchsmodelle zur Verfügungstellen, um ihnen dabei zu helfen, ihre Forschung und dieArzneimittelentwicklung zu beschleunigen und bisher nichttherapierbare Erkrankungen schneller und zielgerichteter zubehandeln. Wir werden uns weiterhin aktiv sowie aufverantwortungsvolle und ethische Art und Weise dafür einsetzen, dassWissenschaftler Zugang zu den neuesten CRISPR-Technologien haben."Im Zuge einer weltweiten Exklusivlizenz an den Grundlagenpatentenvon Merck für die CRISPR-Integration wird genOway neue Modelle undLösungen entwickeln, die Forschern in gemeinnützigen undkommerziellen Organisationen den Einsatz der CRISPR/Cas9-Technologieermöglichen. Im Rahmen der Vereinbarung wird genOway zudem einNetzwerk an Unterlizenznehmern sowohl im Modellerstellungs- undVertriebsgeschäft als auch für präklinische Dienstleistungen für allepotenziellen Anwendungen weltweit aufbauen, und sich dabei verstärktauf die USA, Asien und Europa konzentrieren. Finanzielle Einzelheitender Vereinbarung wurden nicht mitgeteilt.Merck und genOway haben Forschungsfelder identifiziert, auf denensie ihre Technologien und ihr Fachwissen kombinieren können, um aufCRISPR/Cas9 basierende neue Produkte und Lösungen zu entwickeln undzu validieren. Die patentierte CRISPR-Integrationstechnologie vonMerck ist ein wichtiger Schlüssel für die Entwicklung und Einführungvon Innovationen.Bei Merck haben Exzellenz und Expertise im Zusammenhang mit derHaltung, dem Einsatz und Schutz von Labortieren höchste Priorität.Merck führt tierexperimentelle Aktivitäten nur dann durch, wenn keineandere Methode oder kein anderes Testverfahren, bei denen keinlebendes Tier erforderlich ist, zur Verfügung steht, um dasangestrebte Ergebnis oder Produkt zu erhalten. Dies steht in Einklangmit seiner Mission, innovative Arzneimittel und Chemikalien aufGrundlage von Spitzenforschung und etablierten ethischen Standards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2321914-1&h=2904358210&u=http%3A%2F%2Fberichte.merckgroup.com%2F2017%2Fcr-bericht%2Fprodukte%2Ftierschutz.html&a=etablierten+ethischen+Standards) zu entwickeln."Die Patentlandschaft im Zusammenhang mit CRISPR/Cas9 war in denvergangenen Jahren komplex und mit Unsicherheiten behaftet", sagteAlexandre Fraichard, CEO von genOway. "Die Situation hat sich nungeändert und das Patentportfolio von Merck ist eindeutig einSchlüssel für CRISPR/Cas9-basierte Genomeditierungsanwendungen beieukaryotischen Zellen. Mit dieser Allianz, die Forschung undgeschäftliche Aktivitäten kombiniert, werden wir in der Lage sein,der wissenschaftlichen Gemeinschaft physiologisch relevantere Modelleund die notwendigen Rechte an geistigem Eigentum zur Verfügung zustellen, was letztendlich die Bereitstellung besserer Arzneimittelfür Patienten beschleunigen wird."Für Merck ist die CRISPR-Technologie eine Kernkompetenz. DasUnternehmen blickt auf 14 Jahre Erfahrung im Bereich Genomeditierung- von der frühen Entwicklung bis zur Herstellung. Merck ist sichbewusst, dass die Genomeditierung zu wichtigen Fortschritten in derbiologischen Forschung und Medizin geführt hat. Gleichzeitig hat daswachsende Potenzial von Technologien für die Genomeditierung zuwissenschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Bedenkengeführt. Sowohl als Nutzer als auch Anbieter von Technologie zurGenomeditierung unterstützt Merck die Forschung zur Genomeditierungunter sorgsamer Berücksichtigung von ethischen und gesetzlichenStandards. Das Unternehmen hat mit dem Merck Bioethics Advisory Panel(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2321914-1&h=3159041514&u=http%3A%2F%2Freports.merckgroup.com%2F2014%2Fcr-report%2Fproducts%2Fbioethics-and-biotechnology.html&a=Merck+Bioethics+Advisory+Panel) einunabhängiges, externes bioethisches Beratungsgremium eingerichtet, umfür Forschung, an der Merck beteiligt ist, Orientierungshilfe zugeben. Dazu gehört auch die Forschung zu oder mittelsGenomeditierung. Merck hat zudem unter Berücksichtigungwissenschaftlicher und gesellschaftlicher Fragestellungen eine klareoperative position (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2321914-1&h=1917681741&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fcontent%2Fdam%2Fweb%2Fcorporate%2Fnon-images%2Fcompany%2Fresponsibility%2Fen%2Fregulations-and-guidelines%2Fgenome-editing-principle-EN.pdf&a=position)erarbeitet, definiert, und transparent veröffentlicht, umvielversprechenden Therapieansätzen für den Einsatz in Forschung undAnwendungen den Weg zu bereiten.Über genOwaygenOway (ALTERNEXT-NYSE: ALGEN) ist ein Biotechnologieunternehmen,das gentechnisch veränderte und wertschöpfende Forschungsmodelle fürdie biopharmazeutische, chemische, agrochemische undLebensmittelindustrie sowie für die akademische Forschung entwickelt.Das Unternehmen beschäftigt 95 Mitarbeiter, darunterhochqualifizierte wissenschaftliche Experten, und ist in 28 Ländernin Europa, Asien und Nordamerika tätig und beliefert mehr als 275Kunden. Es ist sowohl was die Größe als auch Kundenportfoliosbetrifft Marktführer. Die Entwicklung des Unternehmens basiert nebeneiner breiten und exklusiven Technologieplattform auch auf starkenRechten an geistigem Eigentum, die Patente und Lizenzverträgeumfassen. genOway nutzt den globalen Trend zum Outsourcing derErzeugung von gentechnisch veränderten Forschungsmodellen und hatVerträge mit führenden Pharmaunternehmen (Janssen R&D, GSK, Pfizeretc.) sowie renommierten akademischen Forschungszentren (King'sCollege und University of Manchester in England; Harvard, Caltech undNational Institutes of Health in den USA; Institut Pasteur inFrankreich; NGFN und Max-Planck-Institute in Deutschland etc.).geschlossen.Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website www.genoway.comFolgen Sie Merck auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2321914-1&h=3653613176&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMerckgroup&a=Twitter) @Merckgroup, Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2321914-1&h=2507178576&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmerckgroup%2F&a=Facebook) @merckgroup und LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2321914-1&h=2541248093&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmerck-group%2F&a=LinkedIn).Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch perE-Mail versendet: Nutzen Sie die Web-Adresse www.merck.de/newsabo,um sich online zu registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oderden Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck, das lebendige Wissenschafts- und Technologieunternehmen,ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und PerformanceMaterials tätig. Rund 51.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben vonMillionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied füreine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziserTechnologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartigerWege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung vonAnwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2017erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 MilliardenEuro.Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvollesUnternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichenFortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit derGründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerdes börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namenund der Marke Merck. 