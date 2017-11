Merck und Samsung BioLogics beabsichtigen Erweiterung ihrer strategischen Allianz

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

- Gegenstand der Allianz ist die biotechnologische Herstellung undProzessentwicklung für Biologika- Merck würde Mobius®-Einwegsysteme, Zelllinie, Zellkulturmedienund Chromatografie zur Beschleunigung der Biologika-EntwicklungbereitstellenDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck(https://www.merck.de/), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen, hat heute die Unterzeichnung einerAbsichtserklärung mit Samsung BioLogics bekannt gegeben. Gegenstandist eine strategische Allianz für die Herstellung vonBiopharmazeutika und die Prozessentwicklung für Biologika.Ziel der Allianz ist es, die Prozessentwicklung und Herstellungklinischer Materialien bei kleinen Biotech-Start-ups mit Fokus aufdie Entwicklung neuartiger Arzneimittel - für die Samsung BioLogicsals Lohnhersteller agiert - zu beschleunigen. Im Rahmen derVereinbarung wird Merck Samsung BioLogics neben seinenMobius®-Einwegsystemen die Prozessentwicklung und technischeSchulungen bereitstellen.Die Allianz ist die Erweiterung einer 2014 unterzeichnetenAbsichtserklärung über eine langfristige Liefervereinbarung, gemäßderer Merck Ausgangsmaterialien für die biotechnologische Herstellungbereitstellen würde."Unsere Zusammenarbeit mit Samsung wird mit dieser Vereinbarungintensiver", sagte Udit Batra, Mitglied der Geschäftsleitung vonMerck und CEO Life Science. "Unsere Prozess-Entwicklungsexpertise undMobius®, unser breit gefächertes Portfolio an sterilen Produkten zumEinmalgebrauch, werden Innovationen schneller für Patienten verfügbarmachen."Als wichtigster Lösungsanbieter für die Anlagen von SamsungBioLogics in Korea mit einer Kapazität von 30.000 und 152.000 Liternhat Merck zudem Mitarbeiter des Unternehmens im Hinblick auf denAufbau eines robusten Entwicklungsprozesses geschult."Diese Allianz wird Synergien schaffen und unser technologischesPotenzial voll ausschöpfen", sagte Dr. Tae-Han Kim, President und CEOvon Samsung BioLogics.Das Portfolio der Mobius®-Einwegsysteme von Merck bietet beimScale-up größere Flexibilität und Kontinuität, wodurch derSchulungsbedarf beim Fachpersonal reduziert wird. Dies sind lediglicheinige der zahlreichen Gründe, weshalb Unternehmen wie SamsungBioLogics die Technologien von Merck von Beginn an einsetzen.In den M-Lab(TM)-Kooperationszentren(http://www.merckmillipore.com/mlab) von Merck arbeitenWissenschaftler und Ingenieure des Unternehmens Hand in Hand mitKunden in einer kooperativen Innovationsumgebung an der Lösung ihrergrößten Herausforderungen bei der Biopharmazeutikaherstellung undtragen zur beschleunigten Entwicklung neuer Therapien bei. Merckverfügt weltweit über neun M-Lab(TM)-Kooperationszentren, darunter jeeines in den USA und Korea.Merck ist ein führender Anbieter von Lösungen für dieProzessentwicklung und Herstellung von Prüfpräparaten für klinischeStudien sowie Materialien und Dienstleistungen zur Herstellung vonbiopharmazeutischen Arzneimitteln. Das Unternehmen hat den Anspruch,Herstellern führende Bioreaktor-Technologie zur Verfügung zu stellen.In Nordamerika, Europa und Asien arbeiten bereits einige Herstellermit Merck auf diesem Gebiet zusammen.Im wachsenden Markt für Biopharmazeutika setzen Hersteller immermehr auf End-to-End-Lösungen - von der Prozessentwicklung über denScale-up bis hin zur Herstellung für den präklinischen, klinischenund kommerziellen Bereich - da sie Kosten senken, aber gleichzeitigQualität und Effizienz erhöhen wollen. Gleichzeitig bietenEinwegausrüstung und -systeme zahlreiche Vorteile gegenüberkonventionellen Systemen aus Edelstahl und gewinnen dadurch zunehmendan Popularität. So können Einwegsysteme die Erfolgsraten bei derHerstellung von Chargen steigern, das Risiko von Kreuzkontaminationenmindern, Wasserbedarf und Abwasservolumen verringern sowie dieProjektdauer und -kosten reduzieren.Über Samsung BioLogicsSamsung BioLogics ist ein weltweit operierender Komplettanbietervon qualitätsorientierten Auftragsarbeiten auf dem Gebiet derProzessentwicklung und der cGMP-Produktion für die globaleBiopharmaziebranche. Unsere Anlagen verfügen über maximaleFlexibilität und sind speziell für die Produktion von monoklonalenAntikörpern und rekombinanten Proteinen ausgelegt. Unser umfassenderService schließt die Erzeugung von Zelllinien, die Entwicklung vonProzess- und Analyseverfahren, Analysedienste sowie klinische undkommerzielle cGMP-Massenproduktion von Arzneistoffen undArzneimitteln ein, die die höchsten Qualitätsstandards und globalenVorschriften erfüllen. Weitere Informationen zum Unternehmen findenSie unter www.samsungbiologics.com.Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merck.de/newsabo, um sich online zu registrieren, diegetroffene Auswahl zu ändern oder den Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,0 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. 