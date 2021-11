Merck und Ridgeback: US-Regierung investiert 1,4 Mio.!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

KENILWORTH (NJ) (dpa-AFX) – Der biopharmazeutische Großkonzern Merck & Co, Inc. (MRK) und das in Florida ansässige Unternehmen Ridgeback Biotherapeutics haben am Dienstag bekannt gegeben, dass die US-Regierung insgesamt 1,4 Millionen zusätzliche Gaben von Molnupiravir für rund 1 Milliarde Dollar kaufen wird, sofern dies genehmigt wird.

Überblick

Die Regierung wird zwei ihrer Optionen für den Kauf ausüben, wenn Molnupiravir, ein orales antivirales Prüfpräparat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung