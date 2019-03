Merck und GenScript beabsichtigen Kooperation zur Beschleunigung der industriellen Herstellung von Zell- und Gentherapien in China

Finanztrends Video zu



- Ziel ist der Aufbau einer global standardisierten Plattform fürdie Plasmid- und Virusproduktion in China- Merck wird GenScript umfangreiches Spektrum anherstellrelevanten Produkten, Dienstleistungen und Schulungen zurVerfügung stellenDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406351-2&h=3503087249&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde&a=Merck), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen, hat heute die Unterzeichnung einerunverbindlichen Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mitdem chinesischen Biotechnologie-Unternehmen GenScript (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406351-2&h=4025284466&u=https%3A%2F%2Fwww.genscript.com%2F&a=GenScript) bekannt gegeben. Gegenstand derKollaboration ist eine strategische Allianz mit Fokus auf derProduktion von Plasmid- und Virusvektoren."Die Produktion qualitativ hochwertiger Plasmid- und Virusvektorenist einer der entscheidendsten Schritte für die kommerzielleBereitstellung von Zell- und Gentherapien", sagte Udit Batra,Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO Life Science. "Da wireiner der weltweit größten Hersteller von viralen Vektoren sind, wirdGenScript durch diese Kooperation Zugang zu unserer fastdreißigjährigen führenden Expertise bei der Produktion von Gen- undZelltherapien erhalten.""Wir freuen uns über die geplante Zusammenarbeit mit Merck, umunsere lokalen und internationalen Kunden mit cGMP-gerechtenProduktionsanlagen besser zu bedienen und den Prozess bis zurVermarktung von Arzneimitteln zu beschleunigen", sagte Daniel WangDongliang, Vice President Operations in der Entwicklung von Biologikabei GenScript.Die Unternehmen streben eine Allianz an, die die industrielleProduktion und Vermarktung von Zell- und Gentherapien in Chinabeschleunigen soll. Ziel von GenScript, einem führendenBiotechnologie-Unternehmen mit Sitz im chinesischen Nanjing, ist derAufbau einer global standardisierten Plattform für die Produktion vonPlasmiden und Viren in China. Merck beabsichtigt, GenScript einebreite Palette an Produkten, Schulungen und Beratungsleistungenangefangen bei der Prozessentwicklung über die Konzeptionierung vonAnlagen bis hin zum Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems für allePhasen von der Laborentwicklung bis hin zur GMP-konformen Produktionim industriellen Maßstab zur Verfügung zu stellen.Merck ist einer der wenigen Hersteller, die über einenindustrialisierten Prozess zur Herstellung viraler Vektoren verfügen.Für die Entwicklung personalisierter Therapien werden Gene mittelsviraler Vektoren, wie sie von Merck produziert werden, in Immunzelleneingeschleust. Das Unternehmen vereint einzigartige Kompetenzen alsAuftragshersteller (CMO) wie auch als Hersteller von Anlagen für diebiotechnologische Produktion.Das Zusammentreffen von Nachfrage, Wachstum und der darausresultierenden Notwendigkeit, den Zell- und Gentherapiemarkt in Chinaauszubauen, ist ein wichtiger Treiber für Merck, um seine Expertisein der Region bereitzustellen. Laut der Website clinicaltrials.govwerden in China weltweit die meisten klinischen Studien zugenmodifizierten Zelltherapien durchgeführt. In China entwickelnderzeit mehr als 130 Unternehmen zell- und genbasierte Therapeutika.Dazu zählen T-Zell-Therapien auf Basis chimärer Antigenrezeptoren(CAR-T), T-Zell-Rezeptor-Therapien (TCR-T) sowie Adeno-assoziierteViren und onkolytische Viren.1 Darüber hinaus wurden in China imJahreszeitraum Dezember 2017 bis 2018 für Zell- und Gentherapieninsgesamt 28 Anträge zur Prüfung eines neuen Medikaments2eingereicht. Von diesen neuen Prüfsubstanzen wurden bereits mehr alsein Drittel für die Verwendung in klinischen Studien zugelassen.Merck beabsichtigt die Bereitstellung eines umfassenden Spektrumsan Produkten für die biotechnologische Produktion, Dienstleistungensowie Schulungen für Mitarbeiter, um GenScript beim Aufbau einererstklassigen Produktionsplattform für Plasmid- und Virusvektoren zuunterstützen und damit die industrielle Herstellung von Zell- undGentherapien in China voranzutreiben.Quellen1) HSmap Report 2017 - Chinese Gene Therapy Industry Atlas2) Quelle: Yaozhi-DatenbankFolgen Sie Merck auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406351-2&h=2566166658&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMerckgroup&a=Twitter) @Merckgroup, Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406351-2&h=3561073834&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmerckgroup%2F&a=Facebook) @merckgroup und LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406351-2&h=3595137191&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmerck-group%2F&a=LinkedIn).Über GenScriptGenScript Biotech Corp. ist ein weltweit führendes Unternehmen inder Dienstleistungsbranche für biologische Reagenzien. Die Gruppe hatihren Hauptsitz in Nanjing, China, und verfügt derzeit über mehrereForschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Betriebszentren inNanjing und New Jersey, zwei Produktionsstandorte in Zhenjiang undJinan, zwei europäische Standorte für ihre Tochtergesellschaft Legendin den Niederlanden und Irland und eine 100% ige TochtergesellschaftTochtergesellschaft in Japan.Mit dem schnellen Wachstum bei der Entwicklung biologischerReagenzien erweitert das Unternehmen sein Geschäft nun aufImmuntherapie, Auftragsentwicklung und Fertigungsorganisation (CDMO),Laborgeräte und industrielle Mikrobiologie-Anwendungen. Um dieseUnternehmen zu unterstützen, wurden offene und innovationsorientierteTechnologieplattformen, GMP-Anlagen für die präklinische Entdeckungvon Arzneimitteln und pharmazeutische Produkte sowie eine umfassendeindustrielle mikrobielle F & E- und Industrialisierungsplattform fürdas Enzymscreening, die GMP-Plasmid- und Virusproduktion sowieAntikörper etabliert Wirkstoffforschung (BispezifischeAntikörpertechnologie; Hybridoma-Technologie; HumanizedAntibody-Technologie; Phage-Display-Technologie), Gentechnik,Protein-Engineering und Optimierung des Fermentationsprozesses. DasUnternehmen ist einzigartig positioniert und gut gerüstet, um seineMission, die Gesundheit von Mensch und Natur durch Biotechnologiegesünder zu gestalten, weiter zu erfüllen.Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merck.de/newsabo, um sich online zu registrieren, diegetroffene Auswahl zu ändern oder den Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und PerformanceMaterials tätig. Rund 52.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben vonMillionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied füreine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziserTechnologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartigerWege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung vonAnwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2018erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 14,8 MilliardenEuro.Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvollesUnternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichenFortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit derGründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerdes börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namenund der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten.

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/837190/Merck_gene_therapy.jpg