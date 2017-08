Merck übernimmt Natrix Separations und baut damit seine Kompetenz auf dem Gebiet des Bioprocessing der nächsten Generation aus

-- Stärkt das Portfolio von Merck an Einweglösungen fürChromatografieanwendungen-- Beschleunigt die Herstellung von monoklonalen Antikörpern(mAKs) und Impfstoffen im Angebot von MerckDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck(http://www.merck.de/de/index.html), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen, hat heute den Abschluss einer Vereinbarungzur Akquisition von Natrix Separations bekannt gegeben. DasUnternehmen mit Sitz in Ontario, Kanada, vertreibtHydrogelmembran-Produkte für Einweg-Chromatografie-Einheiten. DerAbschluss der Transaktion wird für das 3. Quartal 2017 erwartet.Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht mitgeteilt.Natrix ist bekannt für seine einzigartige, hochleistungsfähigeTechnologieplattform im Einweg-Format zur Beseitigung vonVerunreinigungen - eine ideale Ergänzung zu Aufreinigungsverfahrender nächsten Generation. Die Akquisition steht im Einklang mit denBestrebungen von Merck, das Bioprocessing der nächsten Generationvoranzubringen und dadurch seinen Kunden schnellere und effizientereTechnologien zur Verfügung zu stellen."Dank der Technologieplattform von Natrix und den sich darausergebenden Entwicklungsoptionen und -kompetenzen im Bereich derEinweg-Chromatografie-Einheiten mit hoher Flussrate werden wir in derLage sein, die Herstellung von MAKs und Impfstoffen zubeschleunigen", sagte Udit Batra, Mitglied der Geschäftsleitung vonMerck und Leiter des Unternehmensbereichs Life Science. "DieseAkquisition bietet enormes Potenzial für weiteres Wachstum undFortschritte beim Bioprocessing der nächsten Generation - einBereich, der für unsere Kunden immer wichtiger wird."Unter Bioprocessing der nächsten Generation (Next-GenerationProcessing) versteht man alle Technologien, Verbrauchsmaterialien undEinheiten, die das bestehende Herstellungsmuster für monoklonaleAntikörper durch Intensivierung des Betriebs einer Einheit,Kombination von Prozessabläufen oder vollkontinuierliches Verfahrenverändern. Hersteller von Biopharmazeutika setzen immer mehr aufBioprocessing der nächsten Generation, da dies zahlreiche Vorteilebietet, wie eine erhöhte Anlagenproduktivität und -flexibilität,Kosteneffizienz und ein vermindertes Risiko. Es wird erwartet, dasssich der Marktanteil für solche neuartigen Bioprozessverfahren von2020 bis 2025 verdreifacht.Das Angebot von Natrix umfasst sowohl Anionen- als auchKationenaustauschermembranen. Darüber hinaus entwickelt Natrixweitere Produkte, die einen biologischen Aufreinigungsprozess ingroßem Maßstab ermöglichen, der vollständig auf Einweglösungenbasiert."Unter dem Dach von Merck bietet sich uns die Möglichkeit, mit denklügsten Köpfen unserer Branche zusammenzuarbeiten, um die großartigeArbeit unserer Forscher voranzubringen", sagte John Chickosky, CEOvon Natrix Separations. "Ich freue mich sehr, Teil eines größerenGanzen zu werden und bin gespannt auf die positiven Ergebnisseunserer Zusammenarbeit in Form der Fortschritte, die wir für unsereKunden und Fachexperten weltweit erzielen werden."Über Natrix Separations, Inc.Natrix Separations ermöglicht die schnelle und flexibleHerstellung von Biopharmazeutika mithilfe hochleistungsfähigerEinweg-Produkte für den Aufreinigungsprozess. Die innovativenHD-Membranen von Natrix überwinden die Einschränkungen bezüglichEffizienz, Geschwindigkeit und Flexibilität, wie sie sich beimEinsatz von herkömmlichen kostenintensiven Chromatografieanwendungenergeben. In den Produkten von Natrix kommen bewährte, demIndustriestandard entsprechende Chemikalien zu Einsatz. Sie sindzudem vom Labor- bis hin zum großtechnischen Produktionsmaßstabskalierbar. Der Firmensitz von Natrix befindet sich in Burlington,Ontario (Kanada). Weitere Informationen finden Sie unterwww.natrixseparations.com.Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merck.de/newsabo, um sich online zu registrieren, diegetroffene Auswahl zu ändern oder den Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,0 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz inDarmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMDSerono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.