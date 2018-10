Merck nimmt hochmodernes Verpackungszentrum für Pharma-Produkte in Darmstadt in Betrieb

Darmstadt, Germany (ots/PRNewswire) -- Erweiterung des Pharma-Produktionsstandorts am Hauptsitz von Merckunterstützt Wachstum des aktuellen und zukünftigenArzneimittel-Portfolios- Neues Gebäude dient Verpackung und Versand der von Merckproduzierten Arzneimittel in mehr als 90 Länder- Investition von 63 Mio. EUR in neues Verpackungszentrum istTeil größerer Investition von 1 Mrd. Euro, womit Standort Darmstadtbis 2020 zu zeitgemäßer globaler Unternehmenszentrale umgebautwerden sollMerck, das lebendige Wissenschafts- und Technologieunternehmen,hat heute an seiner Konzernzentrale in Darmstadt ein neuesVerpackungszentrum in Betrieb genommen. An der Eröffnungsfeier nahmenneben Stefan Oschmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Merck,auch Stefan Grütter, Minister für Soziales und Integration des LandesHessen sowie Jochen Partsch, Oberbürgermeister der Stadt Darmstadtteil.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/770626/Merck_Pharma_Packaging_Center.jpg )"Darmstadt ist unser wichtigster Dreh- und Angelpunkt für dieHerstellung von Arzneimitteln und nimmt in unserer Planung fürzukünftiges Wachstum eine zentrale Rolle ein. Diese Investition inein neues, hochmodernes Verpackungszentrum spiegelt unser Engagementfür Darmstadt als unseren Stammsitz wider und ist ein eindrucksvollerBeleg dafür, wie wir stets die neuesten technologischen Fortschrittezum Wohl der Patienten nutzen", sagte Stefan Oschmann."Die neue Produktionsanlage in Darmstadt ist ein erfreulichesBekenntnis zum Standort", sagte Hessens Sozial- undIntegrationsminister Stefan Grüttner. "Dass Merck an dem Ort, an demdas Unternehmen vor 350 Jahren gegründet wurde, auch heute nochinvestiert und somit neue Arbeitsplätze schafft, ist ein gutesZeichen für die Region. Merck trägt damit erheblich zur großen Dichtean innovativen und leistungsstarken Unternehmen in Hessen bei."In der neuen Anlage mit einer Gesamtfläche von 15.000Quadratmetern werden die Arzneimittel aus dem aktuellenProduktportfolio von Merck verpackt und in mehr als 90 Länderversendet. Die neuen Kapazitäten tragen dazu bei, die steigendePatientennachfrage nach den Hauptprodukten Glucophage®, Concor® undEuthyrox® in den Therapiegebieten Diabetes,Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schilddrüsenerkrankungen zu decken.Darüber hinaus bietet die Anlage Kapazitäten für potenziellezukünftige Arzneimittel des Unternehmens, die sich derzeit in derklinischen Entwicklung befinden, wie etwa Evobrutinib im BereichNeurologie-Immunologie oder Tepotinib im Bereich Onkologie.Mit acht vollständig automatisierten Verpackungslinien undrobotergesteuerter Logistik verfügt das neue Verpackungszentrum übereine Kapazität von mehr als 210 Millionen Arzneimittelverpackungenpro Jahr. Dabei ist die Anlage auf eine breite Palette neuerTechnologien ausgelegt, wie die Nachverfolgung von Arzneimitteln(Tracking & Tracing) zur Verhinderung von Produktfälschungen odersmarte Verpackungen, mit denen die Arzneimittelherstellung nochflexibler an die Patientenbedürfnisse angepasst werden kann. Bei derPlanung des neuen Verpackungszentrums wurde außerdem großer Wert aufdie Einhaltung internationaler Qualitäts-, Umwelt- undSicherheitsstandards gelegt.In das neue Verpackungszentrum für pharmazeutische Produkteflossen im Zeitraum von 2015 bis 2018 Investitionen in Höhe von 63Mio. EUR. Sie sind Teil eines umfangreichen Investitionspakets voninsgesamt 1 Mrd. EUR, mit dem der Standort Darmstadt zu einerzeitgemäßen globalen Unternehmenszentrale umgebaut werden soll.Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch perE-Mail versendet: Nutzen Sie die Web-Adresse www.merck.de/newsabo,um sich online zu registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oderden Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz inDarmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMDSerono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.Ihr AnsprechpartnerMarkus Kaiser +49-6151-72-2031(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/770100/Merck_Logo.jpg )Original-Content von: Merck KGaA, übermittelt durch news aktuell