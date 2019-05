Merck nimmt am TRANSVAC2-Programm zur Förderung der Impfstoffentwicklung und Impfstoffherstellung teil

- TRANSVAC2, ein Programm der EU-Initiative Horizont 2020, bietetTraining und Weiterbildung zur optimierten Impfstoffherstellung und-entwicklung an- Merck stellt sein Kollaborationszentrum M Lab(TM) in Molsheim,Frankreich für Ausbildungszwecke auf dem Gebiet derProzessentwicklung zur VerfügungDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2466485-2&h=2122455713&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2466485-2%26h%3D3378213739%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.merckgroup.com%252F%26a%3DMerck&a=Merck), einführendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, gab heute seineZusammenarbeit mit dem Vaccine Formulation Institute (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2466485-2&h=3659231545&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2466485-2%26h%3D2067199703%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vformulation.org%252F%26a%3DVaccine%2BFormulation%2BInstitute&a=Vaccine+Formulation+Institute) und der EuropeanVaccine Initiative (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2466485-2&h=644937163&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2466485-2%26h%3D2466105663%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.euvaccine.eu%252F%26a%3DEuropean%2BVaccine%2BInitiative&a=European+Vaccine+Initiative) bekannt. Im Rahmen dieser Kooperation werden Kurse auf demGebiet der Prozessentwicklung für die Impfstoffherstellung im Zugevon TRANSVAC2 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2466485-2&h=175076145&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2466485-2%26h%3D15770437%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftransvac.org%252F%26a%3DTRANSVAC2&a=TRANSVAC2) angeboten, einem gemeinsamenInfrastrukturprojekt unter dem Rahmenprogramm Horizont 2020 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2466485-2&h=2041847423&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2466485-2%26h%3D443402478%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ec.europa.eu%252Fprogrammes%252Fhorizon2020%252F%26a%3DHorizon%2B2020&a=Horizont+2020)."Die Beteiligung an diesem Projekt ist eine logischeWeiterentwicklung unseres langjährigen Schwerpunkts, der auf derbeschleunigten Impfstoffentwicklung und -herstellung liegt", sagtUdit Batra, Vorstandsmitglied und CEO von Merck Life Science. "DieTRANSVAC2-Initiative gibt uns die Möglichkeit, unsere Expertise indiesen äußerst wichtigen Bereich der Erforschung und Entwicklung vonImpfstoffen einzubringen."TRANSVAC2 wurde von der Europäischen Kommission (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2466485-2&h=425853965&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2466485-2%26h%3D1005553212%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ec.europa.eu%252Findex_en.htm%26a%3DEuropean%2BCommission&a=Europ%C3%A4ischen+Kommission) (EK) einerseits mit derAbsicht gegründet, die Entwicklung von Impfstoffen durch verbesserteForschung und Ausbildung in Europa zu beschleunigen, undandererseits, um die Nachhaltigkeit von Impfstoffprojekten der EK zustärken, indem eine permanente Forschungsinfrastruktur für die früheEntwicklung von Impfstoffen ins Leben gerufen wird. Merck ist einevon mehreren mitwirkenden Organisationen, die sich amTRANSVAC2-Programm beteiligen.Im Rahmen des Programms wird Merck in den Jahren 2019 und 2021zweitägige Trainingsmodule abhalten und Bewerber, die von einerTRANSVAC2-Jury ausgewählt werden, in das vor Kurzem von Merckeröffnete M Lab(TM) Collaboration Center (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2466485-2&h=2713739788&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2466485-2%26h%3D696543739%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.merckmillipore.com%252Fmlab%26a%3DM%2BLab%25E2%2584%25A2%2BCollaboration%2BCenter&a=M+Lab%E2%84%A2+Collaboration+Center) inMolsheim, Frankreich einladen. Die Teilnehmer werden simulierteProzesse durchlaufen sowie grundlegende, für die Prozessentwicklungerforderliche Fähigkeiten erwerben und sich mit der Laborumgebungvertraut machen.Merck konzentriert sich darauf, wirksame Wege zu finden, um dieEntwicklung und Herstellung von Impfstoffen zu beschleunigen; dazugehört auch die Zusammenarbeit mit führenden Forschungsinstituten undBranchen, sodass die globale Impfstoffindustrie weiter gefördert undneue Technologien eingeführt werden können. Für diese Initiativenutzt Merck seine betriebsinterne Prozess- und Produktionserfahrungin den Bereichen Virusimpfstoffe und virale Vektoren. Informationen zu MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Etwa 52.000 Mitarbeiter bemühen sich durch ihre Arbeit täglich, fürMillionen von Menschen einen Unterschied zu machen, indem sie zueiner positiveren und nachhaltigeren Lebensweise beitragen. Vontechnologischen Weiterentwicklungen im Bereich der Genom-Editierungund der Entdeckung neuer Behandlungsmöglichkeiten für dieschwierigsten Erkrankungen bis hin zur intelligenten Gestaltung vonGeräten - Merck engagiert sich in den unterschiedlichsten Bereichen.2018 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 14,8Milliarden EUR.Mercks technologische und wissenschaftliche Fortschritte fußeninsbesondere auf wissenschaftlichen Untersuchungen undverantwortlichem Unternehmertum. Dies hat seit seiner Gründung imJahr 1668 zum Florieren von Merck beigetragen. Die Gründerfamilie istweiterhin der Mehrheitseigentümer des börsennotierten Unternehmens.Merck hält die globalen Rechte am Namen und an der Marke "Merck". Dieeinzigen Ausnahmen bilden die Vereinigten Staaten und Kanada, wo dieGeschäftsbetriebe unter den Namen EMD Serono (Gesundheit),MilliporeSigma (Life Sciences) und EMD Performance Materials(Hochleistungswerkstoffe) laufen.