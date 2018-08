Merck muss Gewinnrückgang verkraften

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Nach einem gedämpften Jahresstart hat der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA im zweiten Quartal beim Umsatz etwas an Fahrt gewonnen.



Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis ging allerdings noch stärker zurück als von Analysten befürchtet. Für 2018 , das ein Übergangsjahr werden soll, erwartet das Dax -Unternehmen nun immerhin etwas weniger Gegenwind von den Wechselkursen, wie Merck am Donnerstag in Darmstadt mitteilte.

Im Berichtszeitraum von April bis Juni lagen die Erlöse mit 3,71 Milliarden Euro mit einem halben Prozent leicht über dem Vorjahreswert. Dieses Wachstum wurde vor allem vom Laborgeschäft und der Pharmasparte getragen. Das von asiatischer Konkurrenz bedrohte Geschäft mit Flüssigkristallen kämpfte unterdessen weiter mit sinkenden Preisen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda pre) sank vor allem wegen Währungseffekten um knapp 14 Prozent auf 920 Millionen Euro. Als Gewinn unter dem Strich verblieben Merck 247 Millionen Euro - ein Jahr zuvor waren es noch 426 Millionen Euro gewesen./tav/fba