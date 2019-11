Merck lizenziert CRISPR-Technologie zur Genomeditierung an Evotec

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Lizenz soll Forschung beschleunigen sowie Prüfung und Entwicklungneuer Arzneimittel ermöglichenDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2637501-1&h=3671450869&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde&a=Merck), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen, hat heute die Unterzeichnung einerLizenzvereinbarung mit Evotec SE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2637501-1&h=3533185274&u=https%3A%2F%2Fwww.evotec.com%2Fen&a=Evotec+SE) bekannt gegeben, im Rahmen derer Merck dem Unternehmen Zugang zuseinem geistigen Eigentum (IP) an der grundlegendenCRISPR-Technologie gewährt. Evotec, ein internationalesBiotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, wird dieCRISPR-Genomeditierungstechnologie von Merck einsetzen, um editierteZelllinien für Evotecs kommerzielle und interne Forschungszwecke zuerzeugen."Diese CRISPR-Lizenz leistet der wichtigen Arzneimittelprüfung undWirkstoffforschung Vorschub und stellt eine Beschleunigung derForschung und letztlich die Entwicklung neuer Therapien in Aussicht",sagte Udit Batra, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEOLife Science. "Merck ist seit 15 Jahren Wegbereiter für Innovationenauf dem Gebiet der Genomeditierung und arbeitet weiterhin gemeinsammit Industriepartnern und akademischen Einrichtungen daran, komplexeProbleme mithilfe unserer patentierten CRISPR-Technologieverantwortungsvoll und unter Einhaltung ethischer Standards zulösen."Evotec will das IP-Portfolio zu CRISPR von Merck zur Entwicklungpräzise konstruierter Assays einsetzen, mit denen die Biologie undToxizität potenzieller Wirkstoffkandidaten während desArzneimittelentwicklungsprozesses ermittelt werden können."Evotec freut sich, mit der Lizenzierung der bahnbrechendenCRISPR-Technologie von Merck die starke Partnerschaft zwischen beidenUnternehmen fortzuführen", sagte Craig Johnstone, Chief OperatingOfficer von Evotec. "Unsere Vision und Leidenschaft für Innovationschließt den Einsatz der CRISPR-Technologie zur Prüfung undVerbesserung der Wirksamkeit der von uns entwickelten neuenArzneimittel ein, mit denen wir Patienten mit unterversorgtenErkrankungen auf der ganzen Welt helfen wollen."Diese neue Lizenz untermauert vorausgegangene Kooperationenzwischen Merck und Evotec. Im November 2016 schlossen beideUnternehmen eine Reihe von Vereinbarungen, im Rahmen derer EvotecScreening-Dienstleistungen bereitstellt und dazu die Sammlunggenetischer Reagenzien von Merck einschließlich CRISPR undshRNA-Bibliotheken nutzt. Der Zugang zu Bibliotheken für dieGenomeditierung von Merck kombiniert mit der Screening-Expertise vonEvotec eröffnet einen beschleunigten Prozess zur Erforschung undIdentifizierung neuer molekularer Zielstrukturen (Drug Targets).Merck verfügt weltweit über 21 CRISPR-assoziierte Patentebezüglich Methoden und Zusammensetzung, einschließlich dergrundlegenden CRISPR-Cas9-Technologie zum Gen-Einbau inSäugetierzellen.Merck unterstützt Forschung zur Genomeditierung unter sorgsamerBerücksichtigung von ethischen und gesetzlichen Standards. Mit demMerck Bioethics Advisory Panel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2637501-1&h=1942182101&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fen%2Fcr-report%2F2018%2Fbusiness-ethics%2Fbioethics.html&a=Merck+Bioethics+Advisory+Panel) hat das Unternehmen ein externes bioethischesBeratungsgremium eingerichtet, um für Forschung, an der seineGeschäfte beteiligt sind, Orientierungshilfe zu geben. Dazu gehörtauch die Forschung zu oder mittels Genomeditierung. Merck hataußerdem unter Berücksichtigung wissenschaftlicher undgesellschaftlicher Fragestellungen eine klare operative Position (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2637501-1&h=2303449615&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fcontent%2Fdam%2Fweb%2Fcorporate%2Fnon-images%2Fcompany%2Fresponsibility%2Fen%2Fregulations-and-guidelines%2Fgenome-editing-principle-EN.pdf&a=Position) definiert, um eine Richtschnurfür den Einsatz von vielversprechenden Therapieansätzen in derForschung und Anwendung zu geben.Über Evotec SEEvotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen,das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mitführenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischenEinrichtungen, Patientenorganisationen undRisikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuerpharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätigund unsere mehr als 2.800 Mitarbeiter bieten unseren Kundenqualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen imBereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wiralle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um demBedarf der Branche an Innovation und Effizienz in derWirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute).Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern,modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertisein wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalenErkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz undEntzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten,Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartigpositioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipelinebestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen,präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotecarbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, BoehringerIngelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi,Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sieauf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter@Evotec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2637501-1&h=4268035456&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEvotec&a=%40Evotec).Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch perE-Mail versendet: Nutzen Sie die Web-Adresse www.merck.de/newsabo,um sich online zu registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oderden Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und PerformanceMaterials tätig. Rund 56.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben vonMillionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied füreine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziserTechnologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartigerWege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung vonAnwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2018erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 14,8 MilliardenEuro.Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvollesUnternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichenFortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit derGründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerdes börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namenund der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada,wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMDPerformance Materials auftreten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025983/Evotec_CRISPR.jpgPressekontakt:Evotec SE: Gabriele HansenSVP Corporate CommunicationsMarketing & Investor RelationsTelefon: +49.(0)40.56081-255gabriele.hansen@evotec.comIhr AnsprechpartnerGangolf.schrimpf@merckgroup.comTelefon: +49 6151 72-9591Original-Content von: Merck KGaA, übermittelt durch news aktuell