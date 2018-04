Merck leistet Beitrag zu weltweit schnellerem Zugang zu bezahlbaren Impfstoffen

- Kooperation mit der Universität Oxford für kostengünstigeImpfstoff-Herstellungsprozesse und schnellere Verfügbarkeit vonImpfstoffen- Neue Impfstoff- Produktionsanlage in Ghana soll als Katalysatorzur Lösung von Herausforderungen im Gesundheitsbereich im Land und inder Region beitragenDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck(https://www.merckgroup.com/de), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen, hat heute eine Partnerschaft mit dem JennerInstitute (http://www.jenner.ac.uk/home) der Universität Oxfordangekündigt, um robustere und skalierbare Herstellungsprozesse fürImpfstoffe zu entwickeln. Diese Partnerschaft sowie Pläne zurEntwicklung einer Impfstoff-Produktionsanlage in Ghana sind nur dieneuesten Beiträge des Unternehmens zu dem übergeordneten Ziel, durcherschwinglichere und leichter verfügbare Impfstoffe die Gesundheitder Menschen weltweit zu verbessern."Die Zusammenarbeit mit dem Jenner Institute wird den Zugang zubezahlbaren Impfstoffen ebenso verbessern wie die weltweite Reaktionauf Krankheitsausbrüche", sagte Udit Batra, Mitglied derGeschäftsleitung von Merck und Leiter des Unternehmensbereichs LifeScience. "Es ist Merck ein wichtiges Anliegen, den Zugang zu modernenArzneimitteln insbesondere in Ländern mit niedrigen und mittlerenEinkommen auszubauen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir dieHerstellung von Impfstoffen, wie wir sie heute kennen, geprägt, undwir tragen weiter dazu bei, die schwierigsten Herausforderungen vonmorgen zu lösen."Im Rahmen der Kooperation mit dem Jenner Institute werden diePartner den Herstellungsprozess für Adenovirus-Impfstoffe - alsoImpfstoffe auf Basis von Adenoviren, einer bestimmten Form vonDNA-Viren, als Träger - verbessern, indem Produkte, Systeme undTechnologien von Merck in das reale Verfahren integriert werden.Durch den Einsatz von Merck-Technologien wollen dieKooperationspartner ein kostengünstiges und übertragbaresHerstellungsverfahren entwickeln, mit dem sich dieImpfstoffentwicklung und -herstellung weltweit beschleunigen lässt."Merck ist ein exzellenter Partner, um unsere Kompetenzen bei derEntwicklung von Adenovirus-Impfstoffen auszubauen, da das neuentwickelte Verfahren unserem bisher eingesetzten Prozess bezüglichProduktivität und Reinheit ebenbürtig beziehungsweise überlegen seinsoll", sagte Adrian Hill, Leiter des Jenner Institute der UniversitätOxford.Ergebnis der Zusammenarbeit soll ein geschlossener Prozess sein,der im Reinraum durchgeführt werden kann, um Kontamination zuminimieren, und der den hohen biologischen Sicherheitsanforderungenfür virale Vektoren gerecht wird."Solche Verbesserungen sollen zum Fortschritt in der Entwicklunginjizierbarer Arzneimittel in klinischer Qualität zur Nutzung inklinischen Studien und für andere Forschungszwecke beitragen", soHill weiter.Merck baut Impfstoff-Produktionsanlage in GhanaUnabhängig davon arbeitet Merck derzeit an Plänen für eineImpfstoff-Produktionsanlage in Ghana, um zur Bewältigung der großengesundheitlichen Herausforderungen eines Kontinents beizutragen, der99 Prozent seiner Impfstoffe importiert. Die Zusammenarbeit mit RidgeManagement Solutions (http://www.rms.com/) auf Basis einer kürzlichunterzeichneten Absichtserklärung wird die Möglichkeit eröffnen,Ghana als erstes Land in Subsahara-Afrika mit einer eigenenProduktionsstätte für Humanimpfstoffe auszustatten."Wir wollen Schwellenländer unterstützen, indem wir unser Know-howweitergeben, sie bei der Optimierung ihrer Herstellungsprozessebegleiten sowie gleichzeitig Technologietransfer und den Aufbau vonAnlagen vor Ort fördern", ergänzte Batra.Weitere Informationen über die Impfstoff-Kooperationen von Merckmit dem Ziel, die schwierigsten Herausforderungen bei derImpfstoffherstellung zu meistern, finden Sie hier:www.merckmillipore.com/vaccines.Über das Jenner InstituteDas Jenner Institute wurde im November 2005 mit dem Zielgegründet, innovative Impfstoffe gegen vorrangige Krankheitenweltweit zu entwickeln. Es widmet sich auf einzigartige Weise derErforschung von Krankheiten von Mensch und Tier und testetgleichzeitig neue Impfstoffansätze an verschiedenen Arten. Dietranslationale Forschung gehört zu seinen wichtigstenArbeitsbereichen, dazu zählen auch die Frühphasen-Entwicklung und dieEvaluierung neuer Impfstoffe in klinischen Studien.Das Institut bündelt die Forschungsaktivitäten von über 30 JennerInvestigators (http://www.jenner.ac.uk/jenner-investigators), dieführende Forschungsgruppen auf dem Gebiet der Erforschung undEntwicklung von Human- und Tierimpfstoffen leiten. Gemeinsam bildendie Forscher des Instituts eine der größten gemeinnützigenForschungs- und Entwicklungsgemeinschaften auf dem Gebiet derVakzinologie.Die Jenner Institute Investigators entwickeln dank finanziellerUnterstützung von vielen Geldgebern neue Impfstoffkandidaten gegenvorrangige globale Infektionskrankheiten. Neue Impfstoffe gegenMalaria, Tuberkulose und HIV befinden sich derzeit im Feldversuch inEntwicklungsländern. Andere Forschungsgruppen arbeiten derzeit anTierimpfstoffen gegen Maul- und Klauenseuche, Vogelgrippe,Rindertuberkulose und andere Krankheiten, die erhebliche ökonomischeVerluste verursachen.Das Institut beruht auf einer Partnerschaft zwischen derUniversität Oxford (http://www.ox.ac.uk/) und dem Pirbright Institute(http://www.pirbright.ac.uk/) und ist der Nachfolger des ehemaligenEdward Jenner Institute for Vaccine Research. Das Institut wird durchdie Jenner Vaccine Foundation(http://www.jenner.ac.uk/jenner-vaccine-foundation) unterstützt, einein Großbritannien registrierte gemeinnützige Organisation. Auf RMS(one) werden alle als gleichwertigePartner betrachtet.RMS hat 1.200 Mitarbeitende in 11 Ländern, mit Niederlassungenunter anderem in Newark (CA, USA), Noida (Indien), London, Hoboken(NJ, USA) und Zürich.Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merck.de/newsabo, um sich online zu registrieren, diegetroffene Auswahl zu ändern oder den Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Gut 52.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. 