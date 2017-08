Merck kooperiert mit Angiex zur Beschleunigung der Klinikreife einer neuen Krebstherapie

- Erstes Projekt für das End-to-End-Lösungen der MarkeBioReliance® von Merck in Massachusetts- Kollaboration ermöglicht Angiex Zugang zuProzessentwicklungs-tools und -technologien von MerckDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck(http://www.merck.de/), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen, hat heute eine neue Kollaboration mit Angiex,Inc., Cambridge, Massachusetts, USA, bekannt gegeben. Merck wird dasBiotechnologie-Start-up dabei unterstützen, seinen am weitestenentwickelten Antikörperwirkstoffkandidaten für die Onkologieschneller in die klinische Anwendung zu bringen. Derzeit entwickeltAngiex ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) zur Krebstherapie mitder Bezeichnung TM4SF1, das gegen ein vaskuläres Ziel gerichtet ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/548675/Merck_Angiex.jpgDie Kooperation mit Angiex ist das erste Projekt, das am neuenBioReliance®-Center für End-to-End_Lösungen von Merck inMassachusetts, USA, bearbeitet werden soll. Merck wird Angiex denZugang zu End-to-End-Prozessentwicklungstools,Weiterbildungsprogrammen und Schulungen ermöglichen, um zu dessenErfolg beizutragen."Unternehmen profitieren von unserer Expertise und Erfahrung beider Entwicklung GMP-gerechter Herstellungsprozesse für klinischeEntwicklungsprogramme der frühen Phase", sagte Udit Batra, Mitgliedder Geschäftsleitung von Merck und Leiter des UnternehmensbereichsLife Science. "Dank des End-to-End-Ansatzes kann Merck die Skalierungund den technischen Transfer für Unternehmen wie Angiex erleichternund beschleunigen."Der CEO von Angiex Dr. Paul Jaminet begrüßte das breite Spektruman Prozessentwicklungskapazitäten und -dienstleistungen von Merck fürKunden aller Stufen der Molekülentwicklung und -vermarktung. "Durchdiese Kollaboration hoffen wir, den Weg bis zum klinischen Einsatz zubeschleunigen. Wir freuen uns über die Unterstützung von Merck,Krebspatienten eine innovative Therapie für die schwerwiegendstensoliden Tumoren zur Verfügung zu stellen", sagte Jaminet.Die End-to-End-Lösungen der Marke BioReliance® von Merck umfassenProdukte und Dienstleistungen, mit denen biopharmazeutischeUnternehmen die Entwicklung potenzieller neuer Therapien vom Laborüber die klinische Prüfung bis hin zur Vermarktung beschleunigenkönnen. Das Komplettpaket beinhaltet Prozessentwicklung,cGMP-gerechte Herstellung, Anlagendesign, Ausrüstung fürPilotanlagen, Verfahrens- und Geräteschulungen, Technologietransfer,Gerätequalifizierung und das Setup für die Vermarktung. Zur weiterenFörderung seiner globalen End-to-End-Lösungen der Marke BioReliance®wird Merck im Oktober 2017 ein neues Biodevelopment Center für diebiotechnologische Entwicklung in Burlington, Massachusetts,einweihen.Die BioReliance®-End-to-End-Lösungen sind Teil derGeschäftseinheit Process Solutions innerhalb desLife-Science-Geschäfts von Merck.Über AngiexAngiex (https://angiex.com/) wurde von internationalenSpitzenwissenschaftlern gegründet, um vaskulär wirksameBiotherapeutika zu entwickeln. Das Unternehmen konzentriert sich aufgrundlegende Aspekte der Endothelbiologie und im Besonderen auf dieAngiogenese. Das Hauptprodukt von Angiex ist eineAntikörper-Wirkstoff-Konjugat-Therapie im Bereich Onkologie. Angiexhat seinen Sitz im LabCentral in Cambridge, Massachusetts (USA).Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merck.de/newsabo, um sich online zu registrieren, diegetroffene Auswahl zu ändern oder den Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,0 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz inDarmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMDSerono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.Pressekontakt:Gangolf Schrimpf+06151-72-9591Original-Content von: Merck KGaA, übermittelt durch news aktuell