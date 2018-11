Merck gewinnt 2018 zwei 'R&D 100 Awards' für Innovation

- Das BioReliance®-Portfolio für virale und gentherapeutischeAssays gewinnt Auszeichnung in der Kategorie Analytik / Test- Mercks Proxy-CRISPR gewinnt den Special Recognition MarketDisruptor Product AwardDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2309327-1&h=3724643611&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde&a=Merck), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen gab heute bekannt, dass es zwei R&D 100 Awardsgewonnen hat. Das 56. jährliche R&D 100 Awards-Programm, das die 100innovativsten und bedeutendsten Technologien des vergangenen Jahreswürdigt, zeichnete Merck für sein BioReliance®-Portfolio für Viral-und Gentherapie-Assays (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2309327-1&h=4275138278&u=https%3A%2F%2Fwww.bioreliance.com%2Fgb%2Fservices-for%2Fgene-therapy&a=BioReliance%C2%AE-Portfolio+f%C3%BCr+Viral-+und+Gentherapie-Assays) sowie für die Proxy-CRISPR (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2309327-1&h=1459587841&u=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Flife-science%2Ffunctional-genomics-and-rnai%2Fcrispr-cas9-gene-editing.html&a=Proxy-CRISPR)-Technologie aus. Merck hat in denvergangenen sechs Jahren neun R & D 100 Awards erhalten."Wir freuen uns, zwei R&D 100 Awards zu erhalten, einen für unsereBemühungen durch schnelle Entwicklung und Implementierung vonBioReliance® Viral- und Gentherapie-Tests, betroffenen Patientenschnelleren Zugang zu Gentherapie zu ermöglichen" sagte Udit Batra,Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO vom Bereich LifeScience (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2309327-1&h=2312443920&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde%2Fexpertise.html&a=Life+Science). "Die zweite Auszeichnung unterstreicht Merck's wegweisende Rollein der Geneditierung - das Ergebnis unseres langjährigen Forschungs-und Entwicklungsfokus auf die CRISPR-Technologie. Ich bin immensstolz auf unsere Teams, die jeden Tag daran arbeiten, die größtenHerausforderungen im Bereich Life Science zu meistern."Das BioReliance®-Portfolio für virale und gentherapeutische Assaysvon Merck wurde mit einem R&D 100-Award in der Kategorie Analytik /Test ausgezeichnet. Es handelt sich um eine Plattform zur zeitnahenVeröffentlichung von viralen und gentherapeutischen Vektoren, dadurchkann die Testzeit fast halbiert werden und es werden genaue undzuverlässige Ergebnisse erzielt. Merck hat die Assays speziell fürdie Charakterisierung von viralen Gentherapeutika und Reinheits-,Wirksamkeits-, Sicherheits- und Freisetzungstests entwickelt.Die Proxy-CRISPR-Technologie von Merck wurde mit dem SpecialRecognition Market Disruptor Product Award ausgezeichnet. DieserAward ehrt Produkte, die das Potenzial haben, Impulsgeber zu sein,etablierte Technologien zu verdrängen und die ganze Branche zuverändern.Proxy-CRISPR ist ein neues Genom-Editing-Tool zur Verbesserung derLeistung neu entdeckter CRISPR-Proteine. Diese Technologie machtCRISPR durch Öffnen der DNA-Helix effizienter, flexibler undspezifischer, sodass Forscher gezielte Sequenzänderungen in zuvornicht zugänglichen Regionen des Genoms vornehmen können. Der Proxy-CRISPR von Merck bietet eine schnelle und einfache Methode, die das Überarbeiten von neuen nativen CRISPR-Proteine überflüssig macht. Die R&D 100 Awards zählen zu den renommiertesten Innovationspreisen, mit denen Forschungs- und Entwicklungspioniere geehrt werden. Über Merck Merck, das lebendige Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro. 