Merck führt BioContinuum(TM)-Plattform für zukunftsweisende Prozessoptimierungen ein

- Neue BioContinuum(TM)-Plattform bietet Vorteile sowohl fürheutige Prozesse als auch für kontinuierliche Prozessführung dernächsten Generation- Erweiterte Pellicon® Single-Pass-Tangentialflussfiltration zurIntensivierung von Prozessen bei der Aufreinigung therapeutischerProteineDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2289111-1&h=1083670005&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde&a=Merck), das lebendige Wissenschafts- undTechnologieunternehmen, hat heute seine neueBioContinuum(TM)-Plattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2289111-1&h=1563198865&u=http%3A%2F%2Fwww.merckmillipore.com%2FBioContinuum&a=BioContinuum%E2%84%A2-Plattform) eingeführt, um die Herstellungvon Biotherapeutika durch höhere Effizienz, vereinfachteProzessabläufe sowie höhere Qualität und Konsistenz zu optimieren.Das Unternehmen führte sein neues Produktangebot im Rahmen derdiesjährigen Fachkonferenz PharmSci360 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2289111-1&h=2426227942&u=https%3A%2F%2Fwww.aaps.org%2Fpharmsci%2Fannual-meeting&a=PharmSci360) der American Association ofPharmaceutical Scientists (AAPS) in Washington, D.C. (USA), ein."Die neue, anpassungsfähige Plattform aus Produkten, Anwendungenund Expertise wird es Kunden ermöglichen, dringend benötigteTherapien für Patienten schneller und kosteneffizienter als jemalszuvor zur Verfügung zu stellen", sagte Udit Batra, Mitglied derGeschäftsleitung von Merck und CEO Life Science. "Mit unseremeinzigartigen, ganzheitlichen Ansatz für das Bioprocessing dernächsten Generation können wir die Vorteile der Prozessintensivierungfür die gesamte Prozesskette nutzen, die wir nicht erzielen, wenn wiruns nacheinander auf einzelne Bereiche konzentrieren."Im Rahmen der kontinuierlichen Produktion und Aufreinigung(Bioprocessing) von Biologika, werden normalerweise chargenbasierte,getrennte Prozessschritte zu einem durchgängigen Prozess verknüpft,der einen kontinuierlichen Fluss von der Zugabe von Rohstoffen überdie Produkternte bis hin zur Aufreinigung und Prüfung ermöglicht.Pilotstudien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2289111-1&h=47721860&u=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fsites%2Fwhitehouse.gov%2Ffiles%2Fimages%2FBlog%2FNSTC%2520SAM%2520technology%2520areas%2520snapshot.pdf&a=Pilotstudien) zufolge lassen sich die Herstellungskosten durchUmstellung auf ein solches Produktionsverfahren um bis zu 50 Prozentsenken."Wir bringen die Branche voran, indem wir die Wirtschaftlichkeitder Prozesse verbessern, ohne dabei Abstriche bei der Titer- oderProduktqualität zu machen. Gleichzeitig fallen weniger Abfälle an undder Energie- sowie Rohstoffverbrauch werden reduziert", fügte Batrahinzu.Während die Zukunft der Arzneimittelproduktion in derkontinuierlichen Prozessführung liegt, stehen Kunden bereits heutevor Herausforderungen in Bezug auf Zeit bis zur Markteinführung,Anlagenflexibilität oder Herstellungskosten. Ein vollkontinuierlicherProzess, der sämtliche Prozessschritte miteinander verknüpft, istjedoch nicht erforderlich, damit Kunden profitieren.Die BioContinuum(TM)-Plattform umfasst Produkte, technischeDokumentation und das umfangreiche Know-how von Merck in Bezug aufanwendungsspezifischen und technischen Support und wird es Kundenermöglichen, Prozesse zu vereinfachen und dabei Zeit einzusparensowie Risiken zu minimieren.Der Unternehmensbereich Life Science von Merck führte außerdemseine erweiterte Pellicon® Single-Pass-Tangentialflussfiltration ein,die das Produktangebot der BioContinuum(TM)-Plattform für denAufreinigungsprozess ergänzt. Die Anwendung ermöglicht eineintensivierte Aufreinigung und damit produktivere, leistungsfähigereund kosteneffizientere Downstream-Prozesse. Arzneimittelherstellersind dadurch in der Lage, die heutigen Anforderungen an höhere Titerund miteinander gekoppelte oder kontinuierliche Prozesse zu erfüllen.Die BioContinuum(TM)-Plattform steht für die nächsteEntwicklungsstufe in der Biopharma-Branche. Die BioContinuum(TM)-Plattform steht für die nächsteEntwicklungsstufe in der Biopharma-Branche. Merck will seine Kundenund die Branche dabei während der Übergangsphase unterstützen.
Mehr Informationen über die BioContinuum(TM)-Plattform erhaltenSie am Merck-Stand 2115 auf der PharmSci360-Konferenz der AAPS. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz inDarmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMDSerono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/779482/Merck_BioContinuum.jpgPressekontakt:Pressemitteilung Ihr Ansprechpartner: Gangolf Schrimpf06151 72-9591Original-Content von: Merck KGaA, übermittelt durch news aktuell