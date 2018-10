Merck eröffnet weiteres M Lab(TM)-Kunden-Kooperationszentrum in São Paulo, Brasilien

- Neues Zentrum bietet Unterstützung von der vorklinischen Phasebis zur Großproduktion ohne GMP-Anforderungen- Interaktiver Kundenzugang zum Produktportfolio und dertechnischen Expertise von MerckSão Paulo (ots/PRNewswire) - Merck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2253971-2&h=3793592106&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde&a=Merck) ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hatheute die Eröffnung eines weiteren seiner hochmodernenKundenkooperationszentren (M Lab(TM)-Collaboration Center) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2253971-2&h=2420139779&u=http%3A%2F%2Fwww.merckmillipore.com%2Fmlabs&a=M+Lab%E2%84%A2-Collaboration+Center)) inBrasilien bekannt gegeben. Das Zentrum bietet Kunden derLife-Science-Branche in Lateinamerika eine kooperativeInnovationsumgebung und engen Austausch mit Wissenschaftlern undIngenieuren von Merck. Hier sollen größte Herausforderungen gelöstund Entwicklung und Herstellung neuer Therapien beschleunigt werden."Angesichts der in Brasilien und Lateinamerika rasant wachsendenBiotechbranche und dem weltweiten Bedarf an neuartigen undkosteneffizienten Therapien wird mehr Unterstützung derEnd-to-End-Prozessentwicklung benötigt", sagte Udit Batra, Mitgliedder Geschäftsleitung von Merck und CEO Life Science (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2253971-2&h=3049851425&u=https%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fde%2Fexpertise.html&a=Life+Science). "In unserem MLab(TM)-Collaboration Center werden Kunden von unserem umfassendentechnischen Know-how profitieren, um Prozesse zu entwickeln, mitdenen Arzneimitteln schneller, sicherer und effizienter als jemalszuvor hergestellt werden können."Auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern bietet das M Lab(TM)Collaboration Center Kunden Nicht-GMP-Labore für Pilotprojekte undAnwendungen im Labormaßstab, Unterstützung bei derProzessentwicklung, Problembehebung und Schulungen.Das neue Zentrum ist eines von Neun weltweit, in denenPharmahersteller neue Wege zur Steigerung ihrer Produktivität,Verbesserung ihrer Prozesse und Reduzierung ihrer Risiken erforschen.Jedes Jahr sind über 1500 Kunden in den M Lab(TM)-Kooperationszentrenzu Gast. Dort arbeiten sie eng mit einem hochkarätigen Expertenteamvon Merck zusammen und haben Zugang zu Skalierungs- undSimulationstools und der entsprechenden Methodik und erhaltenUnterstützung bei der Analyse und Modellierung. Außerdem gibt esSchulungen zu biotechnologischen Prozessen sowohl in Form vonkonventionellen Präsenzkursen als auch interaktivenpraxisorientierten Seminaren. Die weiteren MLab(TM)-Kooperationszentren befinden sich in China, Singapur, Japan,Südkorea, Indien, Frankreich und den USA.Merck eröffnete sein erstes Labor mit Kundenfokus 1995 inMassachusetts (USA). Seither ist das globale Netzwerk stetiggewachsen - nicht nur, um den Schulungs- undProzessentwicklungsbedarf zu decken, sondern auch, um globalaufgestellten Kunden den internationalen Technologietransfer zuermöglichen. 2015 hob Merck diesen Kundenfokus auf ein neues Levelund entwickelte das Konzept ganz auf den Kunden ausgerichtete MLab(TM)-Kooperationszentren.Folgen Sie Merck auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2253971-2&h=2854607161&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMerckgroup&a=Twitter) @Merckgroup, auf Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2253971-2&h=3868257553&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmerckgroup%2F&a=Facebook) @merckgroup und auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2253971-2&h=3835179292&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmerck-group%2F&a=LinkedIn).Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch per E-Mail versendet. Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merck.de/newsabo, um sich online zu registrieren, diegetroffene Auswahl zu ändern oder den Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck besitzt dieglobalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sinddie USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigmaund EMD Performance Materials auftritt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/752710/MilliporeSigma_M_Lab_Brazil.jpgPressekontakt:Gangolf Schrimpf06151 72-9591Original-Content von: Merck KGaA, übermittelt durch news aktuell