Merck eröffnet erstes Food Safety Studio für Kunden

Merck(http://www.merck.de/de/index.html), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen, hat in Bellevue, Washington, USA, sein erstesglobales Food Safety Studio für Hersteller von Lebensmitteln allerArt (Rindfleisch, Geflügel, Obst und Gemüse etc.) eröffnet. Hierkönnen die Kunden gemeinsam mit Wissenschaftlern von MerckSicherheitsprodukte für die Schnelltestung von Lebensmitteln aufKrankheitserreger entwickeln.

In dem neuen Zentrum mit einer Fläche von etwa 500 m² haben KundenZugang zu allen Prozessschritten im Bereich Lebensmittelsicherheit:von der Prüfung der Rohstoffe bis zur Sicherheitsprüfung derEndprodukte. So lassen sich Risiken in der Lebensmittelketteidentifizieren, beheben und verhindern. Im Studio können Kunden vielemanuelle und automatische Produkte für Lebensmittelsicherheit wieTestkits und Hygienetupfer ausprobieren, die für die Gewährleistungder Lebensmittelsicherheit im gesamten Herstellprozess entscheidendsind.

"Mit der Eröffnung unseres Food Safety Studio untermauern wir, wiewichtig uns die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit weltweitist", sagte Jean-Charles Wirth, Leiter der Geschäftseinheit AppliedSolutions im Unternehmensbereich Life Science von Merck. "Wir bringenTeams in einer Arbeitsumgebung zusammen, die ganz auf die Förderunggemeinsamer Innovationen und Zusammenarbeit ausgerichtet ist, um aufdem Gebiet Lebensmitteltestung führend zu werden."

Der Weltgesundheitsorganisation (http://www.who.int/en/) zufolgeerkranken jährlich geschätzte 600 Millionen Menschen weltweit - dasist fast jeder Zehnte - an verdorbenen Lebensmitteln und 420.000Menschen versterben daran.

Merck hat zu Beginn des Jahres BioControl Systems(http://biocontrolsys.com/), ein in der Lebensmitteltestung weltweitführendes Unternehmen, übernommen und unterstützt Kunden nun miteinem umfassenden Portfolio modernster Testtechnologien beim Schutzdes weltweiten Lebensmittelangebots.

Die ersten Kundenbesuche für das neue Food Safety Studio, das einDemonstrationszentrum für Lebensmittelsicherheit mit Schulungsräumenund Vorführlabor umfasst, werden gerade vereinbart.

Über Merck

Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15 Milliarden Euro.

Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck besitzt dieglobalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sinddie USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigmaund EMD Performance Materials auftritt.