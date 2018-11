Merck erleidet erneut Rückschlag mit Avelumab - Eierstockkrebs-Studie floppt

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Weiterer Rückschlag für die Pharmakonzerne Merck KGaA und Pfizer : Das gemeinsam entwickelte Medikament Avelumab scheiterte in einer Studie an Patientinnen mit bestimmtem Eierstockkrebs.



Wie die beiden Unternehmen am Montag in einer gemeinsam verbreiteten Mitteilung in Darmstadt erläuterten, wurden die Ziele der Studie nicht erreicht. Sowohl Avelumab in Einzelgabe als auch in Kombination mit einer Chemotherapie verbesserten die Gesamtüberlebensrate nicht statistisch signifikant. Dies galt auch hinsichtlich der Zeit, in der die Krankheit nicht weiter voranschreitet.

Avelumab, das als Bavencio vermarktet wird, gehört zu den größten Hoffnungsträgern des Darmstädter Merck-Konzerns. Das Mittel ist bereits bei zwei kleineren Indikationen zugelassen und wird an weiteren Krebsarten getestet. Einen weiteren Rückschlag hat Merck bereits mit dem Mittel in einer Lungenkrebsstudie erlitten. Merck-Forschungschef Luciano Rossetti erklärte, die jetzigen Daten der Eierstockkrebs-Studie würden jedoch weiter analysiert, da sie immerhin auf eine "potenzielle klinische Aktivität" der Kombinationsbehandlung mit Avelumab und Chemotherapie hindeuteten./tav/jha/