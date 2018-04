Merck erhält Patent für CRISPR-Technologie in China

- Patentschutz in China umfasst die Integration einer externenDNA-Sequenz in Chromosomen eukaryotischer Zellen- Unternehmen lizenziert CRISPR-assoziierte Patente aninteressierte Parteien; unterstützt Forschung zu Genomeditierungunter Berücksichtigung ethischer und gesetzlicher Standards- Grundlegende CRISPR-Patente nun in sieben Märkten erteilt,darunter Europa und KanadaDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck(https://www.merckgroup.com/de), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen und Wegbereiter auf dem Gebiet derGenomeditierung, hat heute bekannt gegeben, dass das chinesischePatentamt eine Mitteilung über die Patenterteilung für die von Merckzum Patent angemeldete CRISPR-Technologie (https://www.merckgroup.com/de/expertise/pharmaceutical-research/crispr.html) für den Einsatz ineinem Genomintegrationsverfahren für eukaryotische Zellenherausgegeben hat."Mit der Patenterteilung in China haben wir nun sieben wichtigePatente für unsere grundlegende CRISPR-Technologie erhalten, dievielversprechende neue Wege für die medizinische Forschung und dieBehandlung für einige der am schwierigsten zu behandelndenErkrankungen wie Krebs, Erb- und seltene Krankheiten eröffnet", sagteUdit Batra, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO LifeScience. "Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet derGenomeditierung lizenzieren wir aktiv unsere Integrationspatente fürden Einsatz zu Therapiezwecken, in der Grundlagenforschung und fürdie landwirtschaftliche Biotechnologie."Merck kann auf 13 Jahre Erfahrung im Bereich Genomeditierungzurückblicken und hat verwandte Patentanmeldungen für seinCRISPR-Insertionsverfahren ebenfalls in den USA, Brasilien, Indienund Japan eingereicht. Dem Unternehmen wurden zuvor bereits ähnlicheSchlüsselpatente in Australien, Europa, Israel, Kanada, Singapur undSüdkorea erteilt.Das nun zur Erteilung kommende Patent in China ist gültig für diechromosomale Integration, d. h. die Chromosomen-Sequenz voneukaryotischen Zellen (wie z. B. Pflanzen- und Säugetierzellen) wirdmit Hilfe von CRISPR durchtrennt und es wird in diesen Zellen angleicher Stelle eine externe oder Spender-DNA-Sequenz eingefügt.Forscher sind dadurch in der Lage, eine krankheitsassoziierteMutation durch eine vorteilhafte oder funktionale Gensequenz zuersetzen - diese Methode spielt eine wichtige Rolle für dieErstellung von Krankheitsmodellen und Gentherapien. Darüber hinauskann das Verfahren auch dazu genutzt werden, Transgeneeinzuschleusen, die körpereigene Proteine für die visuelleNachverfolgung in den Zellen markieren.Die CRISPR-Technologie für die Genomeditierung, mit der zielgenaueModifikationen von Chromosomen in lebenden Zellen vorgenommen werdenkönnen, eröffnet neue Wege zu Behandlungsoptionen für eine Vielzahlvon Erkrankungen. Die Anwendungsmöglichkeiten für CRISPR sindweitreichend: Mit ihr können beispielsweise mit Krebs oder seltenenKrankheiten assoziierte Gene ermittelt oder zu Blindheit führendeMutationen rückgängig gemacht werden.Als Unternehmen, das sich in hohem Maße für Innovationen imBereich der Genomeditierung einsetzt, erkennt Merck, dass dieGenomeditierung zu wichtigen Fortschritten in der biologischenForschung und Medizin geführt hat. Gleichzeitig hat das wachsendePotenzial von Technologien für die Genomeditierung zuwissenschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Bedenkengeführt. Sowohl als Nutzer als auch Anbieter von Technologie zurGenomeditierung unterstützt Merck die Forschung zur Genomeditierungunter sorgsamer Berücksichtigung von ethischen und gesetzlichenStandards. Merck hat ein bioethisches Beratungsgremium (https://www.merckgroup.com/de/company/responsibility/regulations-and-guidelines.html) eingerichtet, um für Forschung, an der seine Geschäfte beteiligtsind, Orientierungshilfe zu geben. Dazu gehört auch die Forschung zuoder mittels Genomeditierung. Das Unternehmen hat zudem unterBerücksichtigung wissenschaftlicher und gesellschaftlicherFragestellungen eine klare operative Position (https://www.merckgroup.com/content/dam/web/corporate/non-images/company/responsibility/en/regulations-and-guidelines/genome-editing-principle_EN.pdf) definiert,ohne dabei vielversprechende Therapieansätze für den Einsatz inForschung und Anwendungen zu blockieren.Merck hat auf dem Gebiet der Genomeditierung wesentliche Beiträgegeleistet. Als erstes Unternehmen bot Merck weltweit maßgeschneiderteBiomoleküle für die Genomeditierung an (TargeTronTM(TM) RNA-geführteGruppe-II-Introns und CompoZr(TM) Zinkfingernukleasen), wodurch dieVerbreitung dieser Verfahren in der globalen Forschungsgemeinschaftvorangetrieben wurde. Merck stellte zudem als erstes Unternehmensogenannte Arrayed-CRISPR-Bibliotheken her, die das gesamtemenschliche Genom abdecken. Dies beschleunigt die Therapie vonKrankheiten, indem Forscher mehr Fragestellungen in Bezug auf dieUrsachen von Krankheiten untersuchen können.Weitere Informationen zu den Aktivitäten von Merck auf dem Gebietder Genomeditierung finden Sie auf https://www.merckgroup.com/de/stories/350-anniversary-its-all-in-the-genes.html und http://gb.merckgroup.com/2017/magazin/neue-wege-krankheiten-zu-erkennen.Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch perE-Mail versendet: Nutzen Sie die Web-Adresse www.merck.de/newsabo,um sich online zu registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oderden Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Fast 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.