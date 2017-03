Merck bietet Technologievorsprung im Labor mit neuem Wasseraufbereitungssystem Milli-Q® IQ 7000

- Produktneueinführung markiert 50. Jahrestag der Markteinführungdes ersten Laborwassersystems- Erstes System, das umweltverträgliche quecksilberfreie UV-Lampenintegriert- Kleineres, ergonomisches Design für weniger Abfall, höhereProduktivität und beschleunigte ForschungDarmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Merck(http://www.merck.de/de/index.html), ein führendes Wissenschafts- undTechnologieunternehmen, hat heute die weltweite Markteinführung desLaborwassersystems Milli-Q® IQ 7000 bekannt gegeben. Diese Innovationim Bereich der Wasseraufbereitung stellt bereits die siebteGeneration der Produktfamilie Milli-Q® dar. Darüber hinaus markiertdiese Produkteinführung den 50. Jahrestag der Bereitstellung vonReinstwasser für Wissenschaftler in Laboren weltweit. Das Unternehmengab während eines Pressetermins im Rahmen der Fachmesse Pittcon 2017(http://pittcon.org/) in Chicago (Illinois, USA) weitere Einzelheitenzu dem Wasseraufbereitungs­system bekannt."Trotz der enormen Fortschritte, die im Laborbereich erfolgt sind,suchen Wissenschaftler auch heute noch nach immer besseren Methodenzur Steigerung der Reproduzierbarkeit und Verlässlichkeit von Daten",sagte Udit Batra, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und Leiterdes Unternehmensbereichs Life Science(http://www.merck.de/de/produkte/life_science/life_science.html)."Unsere Kunden wünschen sich kompakte, ergonomische Systeme undSoftware, mit denen sie Wissenschaft schneller und weitervorantreiben können. Unser neues Laborwassersystem greift dieseHerausforderungen auf und ermöglicht den Wissenschaftlern, sich aufden eigentlichen Bereich der Problemlösung zu konzentrieren, ohnesich Gedanken über die Reinheit ihres Laborwassers machen zu müssen.Dieses neue System setzt das Erbe unserer pionierhaften Innovationenim Bereich der Wasseraufbereitung fort."Seit einem halben Jahrhundert ist Merck der Partner der Wahl fürWasseraufbereitungssysteme und Dienstleistungen fürLaborwissenschaftler, die sichergehen müssen, dass das von ihnenverwendete Wasser keine Verunreinigungen aufweist.Um sicherzustellen, dass die neuen Wasseraufbereitungssysteme vonMerck die aufkommenden Bedürfnisse der Kunden erfüllen, hat dasUnternehmen bei der Entwicklung des Systems Milli-Q® IQ 7000 nebender eigenen Technik- und Konstruktionsexpertise auch das Feedback derKunden integriert. Herausgekommen ist ein noch kleineres, nochleichter zu bedienendes Gerät mit folgenden Eigenschaften:- Quecksilberfreie UV-Lampen der Serie ech2o® für die Photooxidationvon organischen Verunreinigungen- Filterkartuschen - 33 Prozent kleiner als ihre Vorgänger- Digitaler HD-Touchscreen ähnlich wie bei einem Smartphone für dieeinfache Bedienung- Einfache Verknüpfung zu Labornetzwerken mittels eines integriertenDatenmanagementsystems, das schnellen und einfachen Zugang zuInformationen ermöglicht - Einschließlich Modul zurbenutzerdefinierten Berichterstellung undglobalem Systemdatenarchiv für die Rückverfolgbarkeit undpapierlose Erstellung von Berichten- Ruhemodus unter Beibehaltung der Wasserqualität bei reduziertemEnergieverbrauch- Ergonomisches, präzises Dosierrad mit einem breiteren Spektrum anEntnahmeoptionen für Reinstwasser: von tropfenweise bis zu 2 Liternpro Minute- Kleinere Bauart ohne Schläuche und Kabel für ein kompakteres,geordnetes ArbeitsumfeldMilli-Q®, die führende Marke von Merck für Laborwasser, stehtsynonym für Reinstwasser für den Laborbedarf und ist diemeistzitierte Marke in unabhängig geprüften Fachzeitschriften. Beiden Milli-Q®-Systemen kommen geprüfte Aufreinigungsmedien zumEinsatz, die exklusiv für Merk entwickelt werden. Damit kann dasUnternehmen Laboren weltweit die beste Wasserqualität bereitstellen.Das System Milli-Q® IQ 7000 von Merck ist das erste Produkt einesneuen Angebots, das die bestehenden Auftischgeräte der Serie Milli-Q®Advantage A10 ablöst, und wird ab April 2017 erhältlich sein.Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch perE-Mail versendet: Nutzen Sie die Web-Adresse www.merck.de/newsabo,um sich online zu registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oderden Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 12,85 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. 