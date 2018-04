Merck: Weniger Ertrag, höhere Dividende

Auf der 23. ordentlichen Hauptversammlung der Merck KGaA in Frankfurt am Main haben sich die Aktionäre selbst belohnt: Sie beschlossen mehrheitlich die Erhöhung der Dividende um 5 Cent auf 1,25 Euro, wie das Pharmaunternehmen mitteilt. Merck habe somit seit 2009 in jedem Jahr die Dividende erhöht. Doch die Anteilseigner erlebten zuvor zweifellos magere Zeiten: Im Jahresverlauf verloren die Papiere knapp ein ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.