Merck: Was macht der Markt?

Der Kurs der Aktie Merck steht am 20.12.2018, 17:24 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 64,56 USD. Der Titel wird der Branche "Arzneimittel" zugerechnet.

Wie Merck derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,88 Prozent und liegt damit 1,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotech & Pharma, 1,47). Die Merck-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,7 und liegt mit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotech & Pharma) von 50,93. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Merck auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Merck-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 65,62 USD. Der letzte Schlusskurs (73,77 USD) weicht somit +12,42 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 74,38 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,82 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Merck ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Merck-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Merck Aktie: