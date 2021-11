Merck KGaA erhöht Prognose erneut

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA hat die Prognosen für das laufende Jahr nach einem starken dritten Quartal erneut erhöht.



So soll der Umsatz in diesem Jahr auf 19,30 bis 19,85 Milliarden Euro wachsen (Vorjahr: 17,5 Mrd), wie der Dax -Konzern am Mittwochabend in Darmstadt überraschend mitteilte. Bisher standen 18,80 bis 19,70 Milliarden Euro im Plan.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) soll von 5,2 Milliarden im Vorjahr auf 6,0 bis 6,3 Milliarden Euro in 2021 anziehen. Die alte Prognose hatte auf 5,6 bis 6,0 Milliarden Euro gelegen. Konzernchefin Belen Garijo hatte die Prognose bereits im August erhöht./jha/he