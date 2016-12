Merck KGaA: Übernahme zahlt sich aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Liebe Leser,

die Sigma-Aldrich-Übernahme zahlt sich aus. Merck ist in den ersten 9 Monaten profitabel gewachsen. Gleichzeitig hat der Konzern seine Nettofinanzschulden von 12,7 auf 11,6 Mrd € reduziert. Der Gewinn vor Sondereinflüssen stieg um 28% auf 4,79 € pro Aktie. Zum einen kostet die Entwicklung neuer Medikamente weniger als geplant, zum anderen ist ein Forschungsrückschlag nicht so teuer wie erwartet. Merck konnte eine Rückstellung von 40 Mio € auflösen. Es gab aber auch Enttäuschungen. Die Umsätze mit Rebif gegen Multiple Sklerose (MS) und dem Krebsmittel Erbitux gingen zurück.

Ergebnisprognose wurde zum zweiten Mal angehoben

Unter anderem musste Merck in einigen Ländern den Preis für Erbitux senken. Insgesamt schrumpften die Healthcare-Erlöse um 2% auf 5,1 Mrd €. Performance Materials lagen mit 1,9 Mrd € knapp unter Vorjahresniveau. Für Kompensation sorgte die Sparte Life Science, die akquisitionsbedingt um 86% auf 4,2 Mrd € zulegte. In der jahrelang schwächelnden Healthcare-Sparte ist jetzt eine Trendwende in Sicht.

Der Hoffnungsträger heißt Avelumab und ist ein Immuntherapeutikum gegen verschiedene Krebsarten, das sich in der klinischen Phase III befindet. Vielversprechend ist daneben die MS-Tablette Cladribin, deren Zulassung in der EU bereits beantragt wurde. Bis 2022 sollen neue Medikamente rund 2 Mrd € in die Kasse spülen. Die Ergebnisprognose wurde zum zweiten Mal angehoben. Merck erwartet jetzt einen Jahresgewinn vor Sondereinflüssen von 6,15 bis 6,40 € pro Aktie. Tatsächlich dürften es 4,09 € werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse