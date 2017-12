Merck KGaA: Die Endorphine kehren zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Merck kämpft sich ins Spiel zurück. Und das ist extrem wichtig für die investierten Anleger, deren Jahr bisher zum Vergessen war. Es war generell nicht einfach für DAX-Werte 2017, aber der Chemie- und Pharmakonzern hat es geschafft, mit einem Minus von 7 % sogar auf einen der letzten Plätze zu landen. Immerhin hat die Abwärtsdynamik seit Mitte des Jahres an Kraft verloren und es scheint sich ein tragfähiger Boden rund um 90 Euro gefunden zu haben.

2018 kann nur besser werden

Anscheinend haben die Anleger die 90 Euro als Ausgangspunkt für mehr gewählt. Nun wird es an der Zeit, Schritt für Schritt nach oben zu blicken. Die Marke von 91,50 Euro, an der schon geschnuppert wurde, sollte noch in diesem Jahr zurückerobert werden, dann können in 2018 die 94 Euro ins Visier genommen werden, um über die 96 Euro Marke endlich wieder in den dreistelligen Bereich vorzustoßen. Die Aussichten für dieses Szenario sind zumindest sehr gut und generell stehen die Chancen für den Chemie- und Pharmasektor allgemein sehr gut.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.