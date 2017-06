Merck KGaA – Eindeutige Kaufmarke gesetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Langfristig lässt sich in dem Wertpapier des Pharmakonzerns Merck ein langfristiger Aufwärtstrend ausmachen, der bis April 2015 auf ein vorläufiges Hoch von 111,85 Euro aufwärts reichte. Anschließend geriet die Aktie unter Druck und gab im Zuge dessen bis Februar 2016 auf die 200-Wochenlinie um 70,68 Euro nach. Erst in diesem Bereich folgte eine nachhaltige Stabilisierung, sowie anschließende Trendwende zurück an das Widerstandsniveau um 100,00 Euro. Gegen Ende letzten Jahres formierten sich Bullen schließlich neu und erzwangen im Dezember einen Ausbruch darüber. Die Folge waren weitere Kursgewinne bis auf ein Rekordhoch von 115,20 Euro bis Mitte Mai – lange konnten sich die Kursnotierungen auf diesem Niveau jedoch nicht halten und setzte zu einem größeren Pullback an. Dieser könnte kurzfristig sogar auf das Ausbruchsniveau 100,00 zurückführen und bietet an dieser Stelle eine hervorragende Einstiegs-Chance.

Long-Chance:

Obwohl die Aktie von Merck im heutigen Handelsverlauf mit einem kleinen Plus aufwarten kann, sollten Anleger auf eine zweite Verkaufswelle auf glatt 100,00 Euro vorbereitet sein. Erst dieses Niveau erscheint ausreichend für einen spekulativen Long-Einstieg mit einem Zielbereich an den Jahreshochs von 115,20 Euro. Abgesichert sollte ein Investment aber noch knapp unterhalb des EMA 200 bei aktuell 100,80 Euro. Erst darunter dürften sich größere Abgaben einstellen und anschließend in den Unterstützungsbereich von rund 90,60 Euro weiter abwärts führen. Bei einer vorzeitigen Stabilisierung oberhalb von 106,68 Euro kann hingegen über eine kleinere Long-Position bereits an einem potentiellen Aufwärtsschub partizipiert werden.

Einstieg per Buy-Limit-Order : 100,00 Euro

Kursziel : 115,20 Euro

Stopp : < 98,00 Euro Risikogröße pro CFD : 2,00 Euro Zeithorizont : 2 - 4 Wochen ______________________________________

