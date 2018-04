Merck KGaA Analyse: Placebo-Effekt?

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck verkauft nach mehreren Anläufen sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten für rund 3,4 Milliarden Euro an den US-Konsumgüterriesen Procter&Gamble. Die entsprechende Übernahmevereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Das Geschäft solle bis zum Ende des vierten Quartals 2018 abgeschlossen werden, die Zustimmung der Aufsichtsbehörden stehe aber noch aus. Merck will mit den Einnahmen zunächst ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.