Merck KGaA-Aktie: Dieser Rücksetzer bietet auch Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Die Aktie des deutschen Chemie- und Pharmaunternehmens Merck hat sich auf einem neuen 4-Wochen-Tief ins Oster-Wochenende verabschiedet. Am Donnerstag kam es zum achten Verlusttag in Folge, nachdem zuvor ein neues 2019er-Jahreshoch bei 101,89 Euro markiert werden konnte. Die Verkaufslaune der Anleger steht wohl vor allem mit der angekündigten Übernahme des US-Halbleiterzulieferers Versum in Zusammenhang.

Das Darmstädter Unternehmen teilte mit, dass man sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.