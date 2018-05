Merck: Es bleibt alles beim Alten

Seit 2014 heißt das Stadion des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 „Merck-Stadion am Böllenfalltor“ – und daran wird sich so schnell nichts ändern. Merck, weltweit operierendes Unternehmen in der Chemie- und Pharmaindustrie, hat seinen Stammsitz in Darmstadt und sich das Namensrecht des „Bölle“ jetzt für sechs weitere Spielzeiten gesichert, wie der Verein mitteilt. Auch die so genannte Premium-Partnerschaft wurde vorzeitig bis 2024 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.