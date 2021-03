Merck: Erfolgreiche Studie bringt Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Merck & Co (NYSE: MRK) hat Daten aus der Phase-3-Studie KEYNOTE-775/Studie 309 bekannt gegeben, in der Keytruda in Kombination mit Lenvima von Eisai Co Ltd (OCTMKTS: ESALY) bei fortgeschrittenem, metastasiertem oder rezidivierendem Endometriumkarzinom nach einer vorangegangenen platinbasierten Therapie in jedem Setting untersucht wird.

Die Daten wurden auf der virtuellen Jahrestagung 2021 der Society of Gynecologic Oncology (SGO) zum Thema Frauenkrebs vorgestellt.

In der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung