Merck: Eine Trendbestätigung wie aus dem Bilderbuch!

Die Aktie des Darmstädter Pharmakonzerns Merck konnte in den vergangenen Tagen wieder deutlich an Momentum gewinnen. Das dürfte vor allen Dingen damit zu tun haben, dass die EU-Kommission dem geplanten Verkauf der Sparte für rezeptfreie Arzneien an Procter & Gamble letztlich zugestimmt hat. Damit fließen dem Unternehmen 3,4 Milliarden Dollar zu, mit denen man zum einen die Verschuldung deutlich absenken, zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.