Merck & Co Inc.: Analyse des Quartalsberichts (Teil 3)

Merck & Co Inc. hat in 2016 solide Kennzahlen vorgelegt, wie wir im ersten Teil unserer Analyse festgestellt haben. Im zweiten Teil sind wir auf die eigenen Prognosen sowie Analysteneinschätzungen eingegangen. Demnach erwartet das Unternehmen nur einen geringfügigen Zuwachs bei den Umsätzen und auch beim Gewinn je Aktie. Die Analysten rechnen mit einem Umsatzrückgang in 2017 und einem Anstieg beim Gewinn je Aktie. Das Kurspotential ist allerdings laut den Analysten der Wall-Street begrenzt. Schauen wir in die Bewertung.

KGV nicht hoch und nicht tief

Das Forward KGV von Merck & Co Inc. liegt bei 16,9 und entspricht damit dem durchschnittlichen Sektor (Pharma) Forward KGV von 16,9. Also ist die Aktie auf der einen Seite nicht über- aber auch nicht unterbewertet. In den letzten fünf Jahren bewegte sich das KGV immer zwischen 7,8-18.

EV/Ebitda unter Marktdurchschnitt

Die Kennzahl EV/Ebitda (Marktwert des Unternehmens / Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird besonders im Peer-to-Peer-Vergleich herangezogen. Eine hohe Bewertung liegt in der Regel ab Werten über 14 vor. Merck & Co Inc. weist ein EV/Ebitda von 10,2 auf, was jedoch niedriger ist als der Branchen-Durchschnittswert von 11,6. Die Aktie ist demnach wie auch mittels KGV nicht zu billig, aber auch nicht zu teuer bewertet.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

