Merck & Co Inc.: Analyse des Quartalsberichts (Teil 2)

Merck & Co Inc. hat in 2016 solide Kennzahlen vorgelegt, wie wir im ersten Teil unserer Analyse festgestellt haben. Schauen wir uns die Prognosen für das laufende Jahr und die Analysteneinschätzungen dazu an, da diese Werte in der Regel erwartungsgemäß den Kurs der Aktie in der Zukunft beeinflussen können.

Forward Guidance bleibt spannenbezogen

Das Unternehmen erwartet in 2017 Umsätze zwischen 38,6-40,1 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie soll zwischen 3,72-3,87 US-Dollar liegen. Das Unternehmen plant, die operativen Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig zu erhöhen.

Wie schätzen Analysten die weitere Entwicklung ein?

Analysten schätzen den Gewinn je Aktie in 2017 bei 3,82 US-Dollar ein und liegen damit im mittleren Teil der vom Unternehmen selbst prognostizierten Spanne. Es ist aus der heutigen Sicht also sowohl Enttäuschungs- als auch Überraschungspotential vorhanden. Schauen wir in die quartalsbezogenen Einschätzungen, so werden für Q1 2017 ein Gewinn je Aktie von 0,94 US-Dollar und für Q2 2017 ein Gewinn je Aktie von 0,95 US-Dollar erwartet.

Umsatzschätzungen und Bewertungen

Der Umsatz soll laut den Analysten im ersten Quartal des laufenden Jahres um 0,5 % fallen, während er auf Jahressicht um 2,0 % fallen soll. Von 21 betrachteten Analysten vergeben 62 % aller Analysten der Merck & Co Inc. Aktie eine „Buy“-Bewertung, 33 % bewerten die Aktie mit „Hold“ und 5 % vergeben sogar eine „Sell“-Bewertung ab. Das Potential für den weiteren Kursanstieg wird eher als gering eingeschätzt und zwar nur mit durchschnittlich 4,7 % in den nächsten 12 Monaten. Im nächsten Beitrag gehen wir auf die Bewertung der Aktie ein.

