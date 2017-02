Merck & Co Inc.: Analyse des Quartalsberichts (Teil 1)

Weitere Suchergebnisse zu "Merck & Co":

Merck & Co Inc. ist mit dem deutschen Unternehmen Merck KGaA nicht zu verwechseln. Obwohl Merck & Co Inc. einst Tochterunternehmen des deutschen Arzneimittelherstellers war, ist es seit dem ersten Weltkrieg als selbständiges Unternehmen in Nordamerika tätig und gehört zu den größten und ältesten Pharmaunternehmen. Es ist daher sinnvoll, sich die Aktie anzuschauen, auch wenn sie nicht zu einem deutschen Unternehmen gehört. Vor allem die markttechnische Lage sieht vielversprechend aus. Aber eins nach dem anderen. Im ersten Teil unserer Merck & Co Inc. Reihe schauen wir auf den kürzlich veröffentlichten Quartalsbericht.

Umsätze sind leicht rückläufig

Das Unternehmen hat per Q4 2016 Umsätze in Höhe von 10,1 Mrd. US-Dollar verbucht, nach 10,2 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal, was jedoch den eigenen Angaben zufolge auf ungünstige Währungseffekte zurückzuführen ist. Für das Gesamtjahr 2016 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 39,8 Mrd. US-Dollar. Im Vergleich zu 2015 einen Anstieg von 1,0 % von 39,5 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie betrug per Q4 2016 0,89 US-Dollar und konnte somit die Einschätzungen der Analysten treffen. Im nächsten Teil unserer Analyse schauen wir uns die Forward Guidance des Unternehmens an und vergleichen diese mit den Analysteneinschätzungen.

