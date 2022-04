Merck & Co-Aktie: Wichtiger Fortschritt!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck & Co":

Keytruda zugelassen Health Canada hat Merck & Co Inc (NYSE:MRK) Keytruda (Pembrolizumab) für erwachsene Patienten mit dreifach negativem Brustkrebs (TNBC) im Frühstadium mit hohem Risiko zugelassen. Die Zulassung umfasst Keytruda in Kombination mit einer Chemotherapie als neoadjuvante Behandlung und dann als Monotherapie als adjuvante Behandlung nach der Operation. Die Zustimmung basiert auf den Ergebnissen der Phase-3-Studie KEYNOTE-522, die eine statistisch signifikante Verbesserung der… Hier weiterlesen