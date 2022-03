Merck & Co-Aktie: Wichtige Daten liegen vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck & Co":

Merck & Co Inc. (NYSE:MRK) gab die Ergebnisse der Phase-3-Studie KEYNOTE-091 bekannt, in der Keytruda im Vergleich zu Placebo für die adjuvante Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) untersucht wurde.

Finanztrends Video zu Merck & Co



mehr >

An der Studie nahmen Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im Stadium IB (≥4 Zentimeter) bis IIIA nach chirurgischer Resektion (Lobektomie oder Pneumonektomie) und, falls angezeigt, mit adjuvanter Chemotherapie teil. Die Daten zeigten, dass die adjuvante ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!