Merck & Co Aktie: Wer zahlt am Ende?

Merck & Co (NYSE:MRK) verzeichnete im 2. Quartal einen Gewinnrückgang von 0,42%. Der Umsatz stieg jedoch um 15,44% gegenüber dem Vorquartal auf 12,55 Mrd. $. Trotz des Umsatzanstiegs in diesem Quartal könnte der Gewinnrückgang darauf hindeuten, dass Merck & Co sein Kapital nicht so effektiv wie möglich einsetzt. Merck & Co erreichte im 2. Quartal einen Gewinn von 3,13 Mrd. $ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



