Merck & Co Aktie: News für Anleger!

Biotech-Aktien schwankten weiterhin im Einklang mit dem breiteren Markt, der geopolitischen und makroökonomischen Bedenken erlag. Mehrere namhafte Pharmaunternehmen, darunter Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK) und Pfizer Inc . (NYSE:PFE), meldeten während der Woche Gewinne. Der Nachrichtenfluss bei den Gewinnen war weitgehend uneinheitlich. Catabasis Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:CATB) gehörte zu den größten Abnehmern, da es eine Spätphasenstudie seines Duchenne-Muskeldystrophie-Medikaments stoppte.



