Merck & Co. Aktie: Auf Wachstumskurs

Weitere Suchergebnisse zu "Merck & Co":

Merck hat seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt. In den ersten 9 Monaten stiegen der Umsatz um 11,7% und der Gewinn um 70,4%. Allerdings drückte im Vorjahr noch ein Sonderaufwand von 1,4 Mrd $ für die Gründung einer Kooperation mit Eisai Ltd. auf das Ergebnis. Die Umsätze in der Pharma-Sparte wuchsen um 12,1% auf 31,2 Mrd $ und in der Tiermedizin um 3% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung