Merck & Co.-Aktie: 3-Stufen-Analyse vom 28.11.2017

Die Merck & Co.-Aktie ist zuletzt um 0,58% gestiegen. Dabei wurde ein Kurs von 54,87$ erreicht. Mit einer Rendite von 0,98% in der letzten Woche erwies sich die Merck & Co.-Aktie als solide. Im Gegensatz dazu ist ein Abwärtstrend der Aktie erkennbar, welcher seit Jahresbeginn -7,36% beträgt.

Stufe: Fundamental

Nach Meinungen von Analysten ist Merck & Co. unterbewertet, im Vergleich mit den Mitbewerbern jedoch überbewertet. Allerdings zeigt der historische Vergleich eine höhere Korrelation mit dem Kurs von Merck & Co. Die fundamentalen Analysten haben ermittelt, dass die Aktie auf Basis des KGV ab einem Kurs von etwa 60,06$ überbewertet wäre. Dies hat nicht automatisch zur Folge, dass der Kurs von Merck & Co. steigen wird. Berücksichtigen Sie, dass fundamentale Kennzahlen keine Gewähr dafür sind, dass sich eine Aktie genau wie erwartet entwickeln wird. Die Kenntnis der Kennzahlen wie KGV, KBV und KUV lässt Ihre Einschätzung aber umso realistischer werden.

Aus fundamentaler Sicht scheint die Merck & Co.-Aktie „unterbewertet“ zu sein.

Stufe: Analysteneinschätzung

Für die Aktie gibt es momentan 8 Buy, 1 Outperform, 12 Hold Einschätzungen. Aus Analystensicht ist das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie bei 67,00$. Auf Basis dieser Meinungen würde der aktuelle Kurs um 22,11% steigen.

Aus Analystensicht ist die Merck & Co.-Aktie ein Outperform.

Stufe: Anlegermeinung

Im Augenblick gibt es leider nur eine geringe Anzahl an Einschätzungen der Nutzer von sharewise für die Merck & Co.-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Anleger liegt bei 66,00$, d.h. der aktuelle Kurs von Merck & Co. könnte sich um 20,30% verändern.

Die Privatanleger bewerten die Merck & Co.-Aktie als Buy.

Fazit: Die Merck & Co.-Aktie bekommt im 3-Stufen Check ein Buy!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.