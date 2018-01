Merck: Die Bullen sind zurück!

Liebe Leser,

es ist gar nicht so einfach, in einem überhitzten Bullenmarkt noch Perlen zu finden, die nicht am Ende ihrer Aufwärtsdynamik stehen. Mit dem Pharmakonzern Merck wurde solch ein Juwel gefunden. Das Unternehmen zeigt sich nach einer mehrere Monate andauernden Korrekturbewegung mittlerweile wieder deutlich erholt. Um knapp 25 % ging es seit Mai 2017 nach unten. Aber in den letzten Wochen wurde eine inverse Schulter Kopf Schulter Formation mit einem satten Ausbruch beendet. Ist damit jetzt die Trendwende eingeläutet?

Drei wichtige Kennzahlen sind zu beachten

Sollten Sie in die Aktie investiert sein oder planen Sie ein Investment in den nächsten Wochen, beachten Sie bitte folgende drei wichtigen Kennmarken:

89 Euro. Hier befindet sich der untere Ansatz der linken Schulter. Unter diesen Wert sollte der Kurs nicht mehr fallen. Falls doch, überlegen investierte Anleger eine Gewinnmitnahme und noch nicht investierte Anleger verharren an der Seitenlinie.

93,52 Euro – 94,23 Euro. Eine hartnäckige Widerstandszone, die es auf dem Weg nach Norden zu überwinden gilt. Setzt hier ein zu langes Pendeln der Aktie in diesem Bereich ein, ist eher wieder eine Abwärtsbewegung zu vermuten und eine Gewinnmitnahme ist denkbar.

95,40 Euro. An dieser Stelle verläuft die 200 Tage Linie. Wird diese überwunden, ist dies ganz eindeutig als stark bullisches Signal zu verstehen und die Trendwende sollte geschafft sein.

Jetzt bringt Cannabis auch Ihr Depot in Stimmung! +500 % Rendite dank des Cannabis-Booms!

Die Legalisierungswelle von Cannabis erreicht jetzt auch Ihr Aktiendepot! Machen Sie sich gefasst für die größte Anlagechance aller Zeiten. Dafür schenken wir Ihnen den Report „Der große Cannabis-Boom“. Erfahren Sie darin, welche Aktien jetzt durch die Decke gehen und Ihnen +500 % Gewinn bringen werden!

>> Klicken Sie dafür jetzt einfach HIER! Fordern Sie „Der große Cannabis-Boom KOSTENFREI an!

Ein Beitrag von Stefan Klotter.