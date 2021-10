Merck Aktie: Deshalb wurde bei der FDA ein Antrag auf Notfallzulassung eingereicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Merck & Co Inc. (NYSE:MRK) hat bei der FDA einen Antrag auf Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für Molnupiravir, einen antiviralen Kandidaten für COVID-19, eingereicht.

Mit dem Antrag wird die Zulassung von Molnupiravir für leichte bis mittelschwere COVID-19-Erkrankungen bei Erwachsenen beantragt, bei denen das Risiko besteht, dass die Erkrankung zu einer schweren COVID-19-Erkrankung oder zu einem Krankenhausaufenthalt fortschreitet.

Die Unternehmen arbeiten aktiv mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung