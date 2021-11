Merck Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

An der Heimatbörse New York notiert Merck & per 11.11.2021, 11:40 Uhr bei 84.01 USD. Merck & zählt zum Segment "Arzneimittel".

Unsere Analysten haben Merck & nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Merck & damit 2,95 Prozent unter dem Durchschnitt (24,49 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 24,51 Prozent. Merck & liegt aktuell 2,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Merck & beläuft sich mittlerweile auf 75,55 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 84,01 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,2 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 78,84 USD. Somit ist die Aktie mit +6,56 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Merck &-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Merck & aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 93,6 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (84,01 USD) ausgehend um 11,41 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Merck & von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.