Merck-Aktie: Was passiert hier gerade?

Schon seit mehreren Monaten verläuft der Aktienkurs der Merck KGaA in einem Aufwärtstrend. Ende Juli bis Anfang August ist die Aktie ziemlich stark angestiegen. Am 24. Juli wies der Kurs einen Wert von knapp 85 Euro auf und stieg bis zum 7. August auf über 91 Euro an. Nachdem am 30. August erneut ein Widerstand bei über 91 Euro erreicht wurde, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.