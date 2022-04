Merck Aktie: Unternehmen erweitert die Produktionsstätte!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Merck & Co Inc (NYSE:MRK) hat in die Produktion investiert und kürzlich seine Produktionsstätte für Impfstoffe in Elkton, VA, erweitert. Das Unternehmen hat den Bau von 120.000 Quadratfuß abgeschlossen und 150 neue Arbeitsplätze geschaffen, um die Kapazität und das Angebot seiner Impfstoffe gegen humane Papillomaviren (HPV) weiter zu erhöhen. „Im Rahmen unserer langfristigen Vereinbarung mit UNICEF planen wir, von 2021 bis ...



