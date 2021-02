Merck Aktie: Übertrifft Standardtherapie in Studie zu Nierenkrebs?

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Finanztrends Video zu Merck



mehr >

(NYSE: MRK) und Eisai Co Ltd (OCTMKTESALY) haben neue Daten aus der Phase-3-Studie CLEAR (KEYNOTE-581/Studie 307) vorgestellt, in der eine Kombination aus Keytruda von Merck und Lenvima (Lenvatinib) von Eisai oder Lenvima plus Chemotherapie Everolimus gegen Sutent (Sunitinib) von Pfizer Inc (NYSE:PFE) Sutent (Sunitinib) für die Erstlinienbehandlung des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms. Die Unternehmen präsentierten die Daten auf dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!